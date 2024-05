Jeremy Renner: Schneepflug-Unfall war ein „wertvolles Geschenk“

Der US-Schauspieler spricht über seine Einstellung und Erfahrungen, seit er 2023 von einem Schneepflug überrollt worden ist.

Am Neujahrstag 2023 wurde Jeremy Renner von seinem eigenen Schneepflug überfahren. Er versuchte, das Fahrzeug zu stoppen, welches im Begriff war, auf seinen Neffen zuzurollen. Dabei entkam der US-Schauspieler nur knapp dem Tod. Er brach sich 30 Knochen und musste im Anschluss das Laufen wieder lernen. Nun reflektiert der 53-Jährige ein Jahr später den Unfall.

Jeremy Renner: „Es gibt keine schlechten Tage mehr“

Gegenüber der „Bild“ beschrieb Renner den Unfall als ein „wertvolles Geschenk“. Die Erfahrung, dem Tod nur knapp entkommen zu sein, hätte ihm eine neue Wertschätzung für das Leben gegeben: „Ich habe jeden einzelnen Atemzug, jeden Schritt, den ich machen konnte, wertgeschätzt. Ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn man stirbt. Ich lasse mich von nichts mehr stressen. In meinem Leben gibt es keine schlechten Tage mehr.“ Die Genesung nach dem schweren Unfall beschrieb der Marvel-Darsteller als lang und frustrierend, besonders seine Familie hätte ihn in dieser Zeit gestärkt: „Meine Genesung wurde zu einer Erleichterung für mich, weil ich wusste, dass ich meiner Familie, meiner Tochter und all denen, die es betroffen hat, Erleichterung verschaffen konnte.“

Nur ein Jahr später wieder vor der Kamera

Bereits ein Jahr nach dem Unfall stand Jeremy Renner für die dritte Staffel des Krimi-Thrillers „Mayor of Kingstown“ wieder vor der Kamera. In der Rolle des Mike McLusky trauerte er über den Tod seiner Mutter. Zu dem Zeitpunkt war er allerdings noch auf „schwachen Beinen“: „Zum Glück hat die Geschichte der neuen Staffel zu meinem Zustand gepasst“, erklärte Renner zu den Dreharbeiten.

Jeremy Renner sprach bereits im April 2023 in einem Interview mit Diane Sawyer über den genauen Unfallhergang. Das einstündige Feature „A Story of Terror, Survival and Triumph“ wurde vom US-Sender „ABC“ produziert und ist in Deutschland unter anderem auf Disney+ verfügbar.