Jeremy Renner war „angepisst“ über seine Wiederbelebung

Marvel-Fans reagierten 2023 mit großer Erleichterung darauf, dass Jeremy Renner seinen schweren Unfall mit einem Pistenfahrzeug überlebte. Der Hawkeye-Darsteller selbst zeigte sich weniger euphorisch auf seine Rettung.

Kurzzeitiger Tod war „eine wundervolle Erleichterung“

Im Podcast „Let’s Talk Off Camera“ wickelte er seine Nahtoderfahrung auf. Gegenüber Moderatorin Kelly Ripa gab er zu, zunächst „angepisst“ über seine Wiederbelebung gewesen zu sein. Zu leben sei gut und schön, doch die die Erfahrung, beinahe zu sterben, beschrieb Jeremy Renner mit noch blumigeren Worten: „Es ist eine wundervolle, wundervolle Erleichterung, aus seinem Körper entfernt zu werden“, sagte er. „Es ist der beglückendste Frieden, den man je spüren kann. Man sieht nichts außer das vor seinem inneren Auge. Als wäre man nur seine eigenen Atome, die DNA, der Geist. Es ist der größte Adrenalinschub, aber der Frieden, der damit einhergeht, ist großartig. Es ist so magisch.“

Jeremy Renner bewertet sein Leben neu

Dementsprechend schwierig sei es für den Filmstar gewesen, wieder ins Leben zurückgeholt zu werden. „Ich wollte nicht zurückkehren“, gab Jeremy Renner zu. „Ich habe mein Auge wieder gesehen und dachte, ‚Oh Scheiße, ich bin zurück.‘ Ich habe meine Beine gesehen und dachte, ‚Jup, das wird später wehtun.‘ Aber ich habe mich darauf konzentriert, zu atmen.“

Sein Unfall sei ihm eine Bestätigung dessen gewesen, was im Leben wirklich wichtig sei. „Nicht zurück gewollt zu haben, lässt mich mein Leben wirklich als Kapitän meines eigenen Schiffes leben“, so Renner. „Ich lebe nach meinen Regeln und für niemand anderen. Die Störgeräusche wurden weggerissen. Vorher habe ich Dingen zu viel Wert zugesprochen, die eigentlich keinen haben.“ Anstatt in Aktien oder Kryptowährungen investiere er nun in Liebe und Beziehungen: „Das ist das einzige, was man mitnimmt.“

Schwerer Unfall mit Schneepflug

Am Neujahrsmorgen 2023 wurde Jeremy Renner in seinem Ferienhaus in Nevada von seinem Pistenfahrzeug überrollt. Ursprünglich hatte er ein Auto aus dem Schnee befreien wollen, musste dann jedoch seinen Neffen vor dem sechseinhalb Tonnen schweren Fahrzeug retten. Das gelang ihm, allerdings brach sich nach eigenen Angaben bei dem Unfall selbst über 30 Knochen und zog sich mitunter Schäden an Leber und Lunge zu. Renner wurde wiederbelebt und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er einige Wochen im Krankenhaus verbrachte. Drei Monate nach dem Vorfall konnte er wieder laufen, genauere Beschreibungen teilt er in seiner kürzlich erschienen Biografie „My Next Breath“.