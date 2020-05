Jerry Leger: Seine erfolgreichsten Alben im Überblick #DaheimDabeiKonzerte

Das wird Dich auch interessieren





Einmalig: Musikexpress, Rolling Stone und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede der drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektropop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Jerry Leger: Seine erfolgreichsten Alben im Überblick

Der Kanadier Jerry Leger erforscht seit seiner Jugend die Formen des amerikanischen Songs: Folk, Blues, Country, Rock’n’Roll. Seine Lehrmeister sind Lightnin‘ Hopkins, The Band, Neil Young, Roy Orbison und Jesse Winchester. Er ist 34 Jahre alt und hat ein gutes Dutzend Alben veröffentlicht. Wundervolle Platten, auf denen man seine Entwicklung vom großen Talent zum meisterhaften Songwriter verfolgen kann.

„Time Out For Tomorrow“

2019 erschien „Time Out For Tomorrow“ – ein Album, das es bei vielen Musikkritikern in die Top Ten des Jahres schaffte. Fans von Americana, Folk, Country, aber auch Blues und Rock’n’Roll finden auf der Platte hymnische Songs, die einen so schnell nicht wieder verlassen und sich als Gesamtkunstwerk ins musikalische Gedächtnis und in die Seele brennen.

„Time Out For Tomorrow“ von Jerry Leger – hier bei Amazon hören

„Nonsense & Heartache“

Auf dem Doppelalbum „Nonsense & Heartache“ von 2017 zeigte er sich, unterstützt von seiner Band The Situation, auf einer Platte als bluesinfizierter Rotzlöffel („Nonsense“), auf der anderen als herzenswunder Romantiker („Heartache“). Das wie der Vorgänger von Michael Timmins produzierte Album bringt all seine Qualitäten in makellosen 36 Minuten auf den Punkt.

„Nonsense & Heartache“ von Jerry Leger – hier bei Amazon hören

„Traveling Grey“