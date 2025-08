Jessie J: Besserung nach Infektion und Brustschmerzen

Krankenhaus, Infektion, Hoffnung: Jessie J fühlt sich wieder „viel stärker“

Jessie J meldet sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans. Sechs Wochen nach ihrer Brustkrebs-Operation wurde sie erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Nun gibt sie selbst über ihre Instagram-Story Entwarnung. Optimistisch erzählt sie ihren Fans: „Ich fühle mich viel stärker.“

Die 37-jährige Popsängerin hatte im Juni öffentlich gemacht, dass bei ihr frühzeitig Brustkrebs diagnostiziert wurde. Kurz nach ihrem Auftritt beim Summertime Ball am 15. Juni in Wembley ließ sie sich operieren. Am 2. August dann der Schock: Wegen akuter Brustschmerzen und Verdacht auf ein Blutgerinnsel in der Lunge kam sie erneut in die Klinik. Doch nach einigen Tests stand fest: kein Blutgerinnsel, dafür aber eine Infektion und Flüssigkeit in der Lunge.

Erneuter Klinikaufenthalt wegen Komplikationen

In mehreren Storys teilte Jessie J auf ihrem privaten Social-Media-Account Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Darauf zu sehen: ihre Hand mit einer Infusionsnadel. Zu den beunruhigenden Bildern schreibt Jessie J anschließend: „So habe ich die letzten 24 Stunden verbracht. Sechs Wochen nach der OP und ich war wieder auf derselben Station. Nicht geplant, nicht erwartet.“ Erste Symptome hätten auf eine Lungenembolie hingedeutet, zum Glück habe sich dieser Verdacht nicht bestätigt. „Sie haben viele Tests gemacht, die letztlich zeigten, dass ich eine Infektion habe (wir wissen noch nicht genau welche) und etwas Flüssigkeit auf der Lunge.“

Selbstbestimmte Entlassung und Optimismus

Trotz Atembeschwerden und Schmerzen in der Brust entließ sich die Sängerin selbst aus dem Krankenhaus, sie wolle sich zu Hause erholen und die Untersuchungen ambulant fortführen. In einer Instagram-Story scherzte sie: „Die Diagnose? Dramatisch, ich glaub, so schreibt man das.“ Zwei Tage später wurde Jessie J ernster, aber auch optimistisch: „Ich glaube, viele denken, ich hänge gerade am seidenen Faden … und manchmal hat es sich tatsächlich so angefühlt. Aber ich habe inzwischen kaum noch Symptome. Ich fühle mich auf jeden Fall viel stärker.“

Mitte Juli meldete sich die Sängerin über Instagram:

Musikalische Pläne trotz gesundheitlicher Herausforderungen

Jessie J plant aktuell, im Herbst ihre „No Secrets“-Tour in UK und Europa wie geplant durchzuziehen. Auftakt ist am 15. September in Glasgow. Zuvor hatte sie im Juni noch ein intimes Akustik-Konzert in der Londoner Union Chapel gespielt. Jessie J musste sich bereits früher mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen: Als Kind wurde bei ihr eine Herzkrankheit diagnostiziert, als Teenager erlitt sie einen Schlaganfall. Nach einer Fehlgeburt 2021 brachte sie 2023 ihr erstes Kind zur Welt. Im Jahr 2020 verlor sie aufgrund der Menière’schen Krankheit vorübergehend ihr Gehör. 2023 teilte sie außerdem mit, dass bei ihr ADHS und Zwangsstörungen (OCD) festgestellt wurden.