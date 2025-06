Jessie J macht Brustkrebs-Diagnose öffentlich

Liam Payne: Rita Ora spielt „For You“ live und bricht in Tränen aus

Jessie J hat auf Instagram bekanntgegeben, dass bei ihr Brustkrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert wurde. Die 37-Jährige will sich noch in diesem Monat einer Operation unterziehen – direkt nach ihrem geplanten Auftritt beim Summertime Ball im Londoner Wembley-Stadion.

„Krebs ist in jeder Form schrecklich, aber ich halte mich an das Wort ‚früh‘“, erklärte sie in einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram. Die „Price Tag“-Sängerin erzählte, sie sei in letzter Zeit „ständig bei Untersuchungen“ gewesen.

Die Diagnose habe ihr eine neue Sicht auf das Leben gegeben. „Aber ehrlich gesagt muss ich das erst einmal verarbeiten, darüber sprechen… und ich brauche einfach eine Umarmung“, teilte sie ihre Gefühle und Gedanken mit ihren Fans. „Es bricht mir das Herz, dass so viele Menschen gerade ähnliche oder sogar schlimmere Erfahrungen machen. Das ist das, was mich am meisten trifft.“

Offene Worte, um anderen Mut zu machen

Jessie J, die durch Songs wie „Domino“ und „Bang Bang“ weltweit bekannt wurde, betonte, dass sie sich bewusst dazu entschieden habe, ihre Diagnose öffentlich zu teilen – zum einen, um selbst damit besser umgehen zu können, zum anderen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. 2023 brachte sie ihr erstes Kind zur Welt.

„Ich wollte einfach offen sein und es teilen. Ehrlich gesagt, spreche ich nicht genug darüber. Ich arbeite so hart, dass ich es kaum verarbeite“, so die Britin. „Ich weiß aber auch, wie sehr mir das Teilen in der Vergangenheit geholfen hat – durch eure Unterstützung, eure Geschichten. Ich bin ein offenes Buch.“

Die Sängerin wurde kürzlich auch als Teilnehmerin des britischen Festivals „Radio 2 in the Park“ im September angekündigt. Ob sie dort auftreten wird, ließ sie offen. Trotz der Schwere der Nachricht bewahrte sie sich ihren Humor: „Das ist ein sehr dramatischer Grund, um eine Brust-OP machen zu lassen“, witzelte sie. „Ich werde nach dem Summertime Ball erstmal verschwinden, um mich operieren zu lassen – und komme zurück mit riesigen Brüsten und neuer Musik.“

Welle der Unterstützung von Prominenten

Unter dem Instagram-Post meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter und Fans mit ermutigenden Worten. Moderatorin Gaby Roslin schrieb: „Ganz viel Liebe und riesige Umarmungen.“

Rita Ora kommentierte: „Du bist buchstäblich mein Lieblingsmensch. Ich bete für dich – du schaffst das! Meine Mutter hatte das auch, und ich weiß, wie mental fordernd eine Operation oder Behandlung sein kann. Ich bin für dich da. X.“ Auch Leona Lewis, Rochelle und Marvin Humes sowie Wretch 32 drückten ihre Unterstützung aus.

Gesundheitliche Herausforderungen sind Jessie J nicht neu

Jessie J musste sich bereits früher mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen: Als Kind wurde bei ihr eine Herzkrankheit diagnostiziert, als Teenager erlitt sie einen Schlaganfall. Nach einer Fehlgeburt 2021 brachte sie 2023 ihr erstes Kind zur Welt. Im Jahr 2020 verlor sie aufgrund der Menière’schen Krankheit vorübergehend ihr Gehör. 2023 teilte sie außerdem mit, dass bei ihr ADHS und Zwangsstörungen (OCD) festgestellt wurden.

Trotz gesundheitlicher Rückschläge erhielt Jessie J kürzlich ein Angebot für eine große Rolle am Broadway: Sie sollte Sally Bowles im Musical „Cabaret“ spielen. Doch sie lehnte ab: „Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Mein Sohn war noch zu jung und ich konnte es nicht annehmen. Ich werde das irgendwann machen – das Vorsprechen war großartig, und ich war stolz, dass ich die Rolle bekommen habe.“