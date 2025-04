Val Kilmer: „Batman Forever“-Actionfigur von ihm kommt auf den Markt

Zum 30. Geburtstag von „Batman Forever“ kommt ein neues „Batman“-Item in den Handel. Und zwar eine Actionfigur, angelehnt an Val Kilmers 1995er Rolle in dem Film. Die Info kommt nur zwei Tage nachdem der Schauspieler, der in dem besagten „Batman Forever“ den ikonischen Part übernahm, am 1. April im Alter von 65 Jahren gestorben ist.

Alles zu der Jubiläumsfigur

Die Merch-Marke Beast Kingdom hat den „DAH-115 Batman 1995“ produziert, der nun die neueste Ergänzung zu ihrer „Dynamic 8ction Heroes“-Serie ist. Die Figur ist momentan (3. April) nicht über Amazon verfügbar, aber hier schon. Die „Batman Forever“-Actionfigur ist um die 23 Zentimeter lang und wird in einer Sammlerbox geliefert.

Die neue Actionfigur trägt einen der meist-umstrittenenen Batsuits, da manche Fans behaupteten, tatsächlich so die Batman-Brustwarzen im Film gesehen zu haben, was zu der Zeit für einigen Wirbel sorgte.

Beast Kingdom wirbt mit „mehr als 22 Gelenkpunkte in einer beweglichen Actionfigur“. Ein anderes Highlight ist Val Kilmers „charakteristischer Schmollmund“, den das Mini-Kunstwerk haben soll.

Der Batsuit hat einen neuen silbernen Gürtel statt eines gelben und einen weitläufigen schwarzen Umhang. Neben der Figur enthält das Set auch Accessoires: eine Batman-Enterhakenpistole und Batagrangs in Fledermausform.

„Batman Forever“ war ein Kassenschlager, der Soundtrack ein Hit

„Batman Forever“ wurde im Juni 1995 veröffentlicht und spielte weltweit mehr als 336 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Der Soundtrack war ebenfalls ein Hit. Darauf enthalten: Songs von U2, Brandy, Massive Attack und Method Man wie auch Seals „Kiss from a Rose“.

Der Plot: Two-Face bzw. Harvey Dent, (gespielt von Tommy Lee Jones) glaubt fälschlicherweise, dass Batman den Unfall im Gerichtssaal verursacht hat, bei dem er auf einer Seite entstellt wurde und woraufhin er zum Horror von Gotham wurde. Er ist also vor allem an Rache interessiert. Dazu kommt der Riddler (verkörpert von Jim Carrey), der ein verärgerter ehemaliger Erfinder von Wayne Enterprises ist , der sich ebenfalsl an seinem ehemaligen Arbeitgeber rächen will, indem er eine hirnsaugende Waffe auf die Bewohner Gothams loslässt. Batman kämpft gegen die beiden wie auch mit den quälenden Erinnerungen an den Mord seiner Eltern, während er sich obendrein noch in die Psychologin Chase Meridian (Nicole Kidman) verliebt. Außerdem nimmt Bruce Wayne Dick Grayson (Chris O’Donnell) auf – einen jungen Akrobaten, dessen Familie bei einem Zwischenfall im Zirkus ums Leben gekommen ist. Er bildet ihn zu seinem legendärem Partner Robin aus. Na, wer hat jetzt Bock auf ein Rewatch?

Mehr zu Val Kilmer

Am 1. April verstarb Val Kilmer im Alter von 65 Jahren. Wie seine Tochter, Mercedes Kilmer, den Medien berichtete, starb er an einer Lungenentzündung. Eine Kehlkopfkrebsdiagnose im Jahr 2014 setzte Kilmers Karriere stark zurück. Und nach einer Operation hatte er Schwierigkeiten zu sprechen. Durch Insiderinfos ist nun ans Licht gekommen, wie schlecht es dem Schauspieler in den letzten Jahren tatsächlich ging.

Laut „TMZ“ war der Mime bereits jahrelang bettlägerig. Sein Tod soll nicht komplett überraschend gekommen sein, so wohl die Informationen aus Familienkreisen. Vielmehr habe sich sein Gesundheitszustand immer drastischer verschlechtert, was man ihm auch angesehen habe und die Angehörigen letztlich zum Handeln zwang.

Eigentlich soll er den Krebs längst besiegt gehabt haben, aber die Behandlung der aggressiven Krankheit hätte ihr Tribut gefordert und so hätte er es aus Energiemangel in seinen finalen Lebensjahren nicht mehr aus dem Bett geschafft.

Die Familienquelle will „TMZ“ auch berichtet haben, dass er in seinem sehr gebrechlichen Zustand letztlich zum Beginn von 2025 in ein Krankenhaus transportiert und dort behandelt werden musste. Bis zu seinem Tod soll er im Krankenhausbett gewesen sein. Doch er hätte sich wohl dort auch von all seinen Angehörigen und Freund:innen verabschieden können.

Im Jahr 2021 reflektierte Kilmer in der Dokumentation „Val“ über seine Karriere und seine Krebsdiagnose. Die Doku enthielt eine Fülle von Videos, die der Mime im Laufe seines Lebens gedreht hatte. Von Heimvideos, die er mit seinen Brüdern drehte, bis hin zu Filmmaterial, das er bei der Produktion von Blockbustern wie „Top Gun“, „The Doors“ und „Batman Forever“ gesammelt hatte. Der Film lieferte auch viele Szenen, die ihm mit seinen Alltag mit einem Beatmungsschlauch zeigten.