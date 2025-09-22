Olivia Rodrigo kritisiert Jimmy Kimmels Suspendierung – „eklatante Zensur“

Olivia Rodrigo stellt sich hinter Kimmel & spricht von „eklatanter Zensur“. Auch andere Promis reagieren

Olivia Rodrigo hat die Suspendierung Jimmy Kimmels aufgrund seiner Äußerungen über Charlie Kirk scharf kritisiert. Am Samstag, den 20. September, schrieb sie in ihrer Instagram-Story: „Ich bin so verärgert über diese eklatante Zensur und diesen Machtmissbrauch. Ich stehe hinter Jimmy Kimmel und ich stehe für Meinungsfreiheit.“

Olivia Rodrigo bezieht Stellung zur freien Meinungsäußerung

Damit stellt sich Rodrigo hinter die Künstlergewerkschaft SAG-AFTRA, die rund 160.000 Schauspieler:innen, Tänzer:innen, Sänger:innen, Musiker:innen und andere Medienschaffende vertritt. Die Organisation verurteilte die Disney-Tochtergesellschaft ABC wegen ihres Angriffs auf die freie Meinungsäußerung.

Ebenfalls auf Instagram postete die Gewerkschaft am 17. September: „Unsere Gesellschaft ist auf die Meinungsfreiheit angewiesen. Die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und Vergeltungsmaßnahmen für das Äußern wichtiger Themen von öffentlichem Interesse verstoßen gegen die Grundrechte, auf die wir uns alle verlassen. Demokratie gedeiht, wenn unterschiedliche Standpunkte zum Ausdruck kommen.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Die Entscheidung, die Ausstrahlung von Jimmy Kimmel Live! auszusetzen, ist eine Form der Unterdrückung und Vergeltung, die die Freiheiten aller gefährdet. Die SAG-AFTRA steht an der Seite aller Medienschaffenden und verteidigt ihr Recht, ihre unterschiedlichen Standpunkte zu äußern, und das Recht aller, sie zu hören.“

Unterstützung für Jimmy Kimmel wächst in Hollywood

Olivia Rodrigo ist bei Weitem nicht die einzige Prominente, die sich hinter Jimmy Kimmel stellt. Jean Smart, Mike Birbiglia, Maren Morris, Margo Price und viele mehr äußerten sich ebenfalls. Auch drückten Henry Winkler, Meghann Fahy, Sophia Bush und Ben Stiller auf X ihre Bestürzung aus. Und bei einem Auftritt bezeichnete Jason Bateman die Suspendierung als „gelinde gesagt beunruhigend“.

Marvel-Stars rufen zu Boykott von Disney auf

Unterdessen haben verschiedene Marvel-Stars zu einem Boykott des Studios und seiner Tochtergesellschaften aufgerufen, darunter auch Plattformen, die ihre Arbeit streamen. Marisa Tomei aus „Spider Man“ veröffentlichte einen Aufruf zum „Abmelden und Boykottieren“ von Plattformen unter dem Dach der Walt Disney Company, darunter Marvel, ABC, ESPN, Fox Entertainment, Hulu, Pixar, Lucasfilm und Bamtech Media.

Pedro Pascal schrieb am 18. September auf Instagram: „Ich stehe an deiner Seite, Jimmy Kimmel Live!“ Er fügte hinzu: „Verteidige die freie Meinungsäußerung“ und „Verteidige die Demokratie“.

Barack Obama warnt vor gefährlicher Entwicklung

Ungewöhnlich deutlich äußerte sich auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama. „Nach Jahren der Klagen über die Cancel Culture hat die derzeitige Regierung diese auf eine neue und gefährliche Ebene gehoben, indem sie Medienunternehmen routinemäßig mit regulatorischen Maßnahmen droht, wenn sie Reportern und Kommentatoren, die ihr nicht gefallen, keinen Mundschutz anlegen oder sie entlassen.“ Er fuhr fort: „Das ist genau die Art von staatlichem Zwang, die der erste Verfassungszusatz verhindern sollte – und die Medienunternehmen müssen anfangen, sich dagegen zu wehren, anstatt davor zu kapitulieren.“

Dem schlossen sich andere Politiker:innen, darunter Hakeem Jeffries, Elizabeth Warren, Gavin Newsom und Jasmine Crockett, an.

Gewerkschaften sprechen Solidarität aus

Neben SAG-AFTRA sprachen weitere Gewerkschaften Kimmel ihre Unterstützung aus: Die Writers Guild of America und die American Federation of Musicians, die die Artists von Jimmy Kimmels Band vertritt, veröffentlichten entsprechende Erklärungen. Der Präsident der American Federation of Musicians, Tino Gagliardi, bezeichnete die Suspendierung laut „Cosmopolitan“ als „staatliche Zensur“ und sagte: „Dieser Akt der Trump-Regierung stellt einen direkten Angriff auf die freie Meinungsäußerung und den künstlerischen Ausdruck dar.“