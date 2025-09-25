Jimmy Kimmel befürchtet: Trump wird ABC verklagen

Kimmel witzelt über Quoten und Drohungen des Präsidenten – und erwartet, dass er gegen ABC gerichtlich vorgehen wird

Jimmy Kimmel geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump ABC verklagen wird. In der Folge von „Jimmy Kimmel Live!“ vom 24. September, die einen enormen Anstieg der Zuschauer:innenzahlen bei ABC verzeichnete, kommentierte der Komiker Trumps Drohungen an den Sender.

„Nur Donald Trump würde versuchen, zu beweisen, dass er ABC nicht bedroht hat, indem er ABC bedroht. Und man muss fast Mitleid mit seinen Mitarbeitenden haben, die versuchen, den Mist zu beseitigen. Sie haben sich alle Mühe gegeben“, sagte Kimmel.

„Ich wünsche ihm viel Glück dabei“

Im Folgenden kritisierte Kimmel Trumps Behauptung, seine Einschaltquoten wären auf einem Tiefstand, und sagte: „Er kennt schlechte Einschaltquoten. Seine Einschaltquoten gehören zu den schlechtesten, die ein Präsident je hatte. Also, im Namen von uns allen: Willkommen im Club der miesen Einschaltquoten, Herr Präsident.“ Kimmel fuhr fort: „Als nächstes wird er versuchen, uns zu verklagen. Und ich wünsche ihm viel Glück dabei. Weil wir darüber nachgedacht haben, haben wir die Gerichte besetzt. Und wir haben ein überraschendes Ass im Ärmel, Herrn Richter Steve Harvey. Umfragen sagen, Sie verlieren.“

Trotz der Gerüchte über schlechte Einschaltquoten erreichte „Jimmy Kimmel Live!“ am 23. September 6,26 Millionen Zuschauer:innen, wie „Deadline“ berichtete. Dabei sind die 23 Prozent der US-Haushalte nicht berücksichtigt, in denen die konservativen ABC-Partner Nexstar und Sinclair die Late-Night-Talkshow weiterhin nicht ausstrahlen.

Zuvor hatte Trump erneut drohende Worte an ABC gerichtet, nachdem die Suspendierung der TV-Show von Jimmy Kimmel aufgehoben worden war. Er kündigte an, seine Administration werde ABC weiter verfolgen.

Trump droht ABC

Trump schrieb zuvor auf „Truth Social“: „Ich kann nicht glauben, dass ABC-Fake-News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben hat. ABC hat dem Weißen Haus mitgeteilt, dass seine Show abgesetzt wurde! Irgendetwas ist zwischen damals und heute passiert, denn sein Publikum ist weg und sein ‚Talent‘ war nie da. Warum sollten sie jemanden zurückhaben wollen, der so schlecht abschneidet, der nicht lustig ist und der den Sender in Gefahr bringt, indem er zu 99 Prozent positiven Demokraten-Müll spielt?“, teilte Trump aus.

Er erklärte weiterhin: „Er ist ein weiterer Arm des DNC und meines Wissens nach wäre das eine große illegale Wahlkampfspende. Ich denke, wir werden ABC diesbezüglich auf die Probe stellen. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Als ich sie das letzte Mal angeklagt habe, haben sie mir 16 Millionen Dollar gegeben. Das hier klingt noch lukrativer. Ein echter Haufen Verlierer! Soll Jimmy Kimmel doch in seinen schlechten Einschaltquoten verrotten.“

Kimmel, der am 23. September zu seiner ersten Show seit seiner Suspendierung zurückkehrte, erhielt Standing Ovationen von den Zuschauer:innen. Er dankte seinen Fans und denen, die „meine Show und meine Überzeugungen nicht unterstützen, aber mein Recht, diese Überzeugungen zu teilen.“ Er fügte hinzu: „Unsere Regierung darf nicht kontrollieren, was wir im Fernsehen tun und was nicht.“