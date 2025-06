John Malkovich offenbar aus Marvel-Film gestrichen

Im Umfeld des kommenden Marvel-Films „The Fantastic Four: First Steps“ verdichten sich die Anzeichen, dass Schauspieler John Malkovich nicht mehr Teil des finalen Schnitts ist. Ein aktualisierter Trailer, eine gekürzte Laufzeit und neue Pressemitteilungen deuten auf Änderungen kurz vor der Veröffentlichung hin.

Auffällig gekürzte Laufzeit

Bereits vor wenigen Tagen hatte die US-Kinokette AMC die Laufzeit des Films auf 115 Minuten korrigiert. Zuvor war dort eine Länge von 130 Minuten angegeben. Auch weitere amerikanische Kinos übernahmen die neue Angabe. Inzwischen hat Disney die kürzere Laufzeit bestätigt. Die finale Fassung ist damit rund eine Viertelstunde kürzer als ursprünglich erwartet.

Malkovichs Name fehlt

Parallel zu dieser Änderung wurde in der neuesten englischsprachigen Pressemitteilung von Disney ein auffälliges Detail bemerkt: Der Name John Malkovich, der in früheren Versionen noch unter den Nebendarsteller:innen im neuen „Fantastic Four“-Film aufgeführt war, fehlt nun vollständig. Während Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne und Sarah Niles weiterhin gelistet werden, wurde der Schauspieler nicht mehr erwähnt. In der deutschen Pressefassung ist sein Name hingegen weiterhin zu finden, was den Eindruck einer kurzfristigen Änderung zusätzlich verstärkt.

Zudem wurde Malkovich auch im finalen Trailer nicht gezeigt. In vorangegangenen Trailern war seine Figur, über deren genaue Identität bisher keine Informationen bekannt sind, zumindest kurz zu sehen. Auch in weiteren Marketingmaterialien wie Postern oder Pressebildern tritt der Schauspieler bislang nicht in Erscheinung.

Mehrfache Neuinterpretation seiner Rolle

Bereits im Februar hatte John Malkovich in einem Interview angedeutet, dass die Arbeit am Set von „Fantastic Four“ ungewöhnlich verlaufen sei. Er sprach von mehreren Drehbuchfassungen für Nachdrehs, bei denen seine Rolle offenbar mehrfach neu interpretiert wurde.

Die Kürzung der Laufzeit und das Fehlen seines Namens in aktuellen Materialien legen nahe, dass Marvel seine Szenen möglicherweise entfernt hat. Eine offizielle Bestätigung dazu steht bisher aus. Die veränderten Angaben lassen jedoch darauf schließen, dass es noch kurz vor dem Kinostart umfangreiche inhaltliche Anpassungen gegeben hat. „The Fantastic Four: First Steps“ startet am 24. Juli in den Kinos.