Morrissey verkauft alle Rechte an The Smiths – Bruch mit Bandkollegen endgültig

Morrissey sei wohl zu „erschöpft“ und wolle deshalb alle Verbindungen The Smiths kappen.

Der ehemalige Frontmann der Smiths, Morrissey, verkauft seine sämtlichen Geschäftsinteressen an der Band und hat alle Verbindungen zu seinen ehemaligen Kollegen Johnny Marr und Mike Joyce gekappt.

Er habe „keine andere Wahl, als alle seine Geschäftsanteile“ an The Smiths potenziellen Investoren oder Parteien zum Verkauf anzubieten, schrieb Morrissey in einer Mitteilung auf seiner Website.

Bruch mit Johnny Marr und Mike Joyce: Morrissey erhebt neue Vorwürfe

Auf seiner Website erklärte Morrissey auch, er sei „erschöpft“ von allen Verbindungen zu den ehemaligen Bandkollegen Johnny Marr und Mike Joyce und habe „genug von böswilligen Assoziationen“. „Ich habe mein ganzes Leben lang meinen gerechten Beitrag zu diesen Songs und diesen Bildern geleistet. Ich möchte nun getrennt von denen leben, die mir nichts als Böswilligkeit und Zerstörung wünschen, und dies ist die einzige Lösung.“ Betitelt ist die Verkaufsmitteilung mit „A Soul for Sale“ – eine Seele zum Verkauf.

Weiter behauptete er: „Die Songs sind ich – sie sind niemand anderes –, aber sie bringen geschäftliche Kommunikationen mit sich, die Jahr für Jahr übertriebene Anstrengungen unternehmen, um so viel Angst und Hass wie möglich zu schüren“, fuhr er fort. „Ich muss mich jetzt schützen, insbesondere meine Gesundheit.“

Investoren können exklusive Smiths-Rechte erwerben

Interessierte Parteien und Investoren können angeblich seine „vollständigen und exklusiven Rechte“ am Namen The Smiths, an allen Smiths-Kunstwerken, allen Smiths-Merchandising-Rechten, den Texten und der Musik der Smiths-Songs, allen Synchronisationsrechten, allen Smiths-Aufnahmen und allen vertraglichen Rechten für die Veröffentlichung der Smiths erwerben. Interessierte Parteien können demnach weitere Informationen unter eaves7760@gmail.com anfordern, heißt es auf der Website von Morrissey.

Keine Hoffnung auf Smiths-Reunion

Die Band The Smiths hatte sich schon 1987 aufgelöst und die Mitglieder hatten sich seitdem überworfen. Bassist Andy Rourke verstarb 2023. Zu einer Reunion kam es in den vergangenen Jahren unter anderem deshalb nicht, weil Marr sie ablehnte. Morissey ist in den vergangenen Jahren durch rechte Statements aufgefallen.