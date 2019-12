Jon Favreau bestätigt zweite „The Mandalorian“-Staffel

Foto: Getty Images for Disney, Alberto E. Rodriguez. All rights reserved.

2020 wird eine zweite Staffel des „Star Wars“-Ablegers „The Mandalorian“ erscheinen. Das bestätigte nun Serienmacher Jon Favreau via Twitter. „Staffel 2 von #TheMandalorian erscheint im Herbst 2020“ verkündete der Regisseur dort und fügte der Ankündigung ein Bild eines Gamorreaners bei.

Die erste Folge der Spin-off-Serie erschien Anfang November 2019. Nur wenige Stunden vor Favreaus Ankündigung wurde die achte und damit finale Folge der ersten „The Mandalorian“-Staffel ausgestrahlt. In Deutschland erscheint die Serie offiziell am 31. März 2020 via Disney+. Die Produktion der neuen Folgen soll bereits begonnen haben.

Mit seinen Quest-artigen Etappen-Abenteuern und einem viral gefeierten Baby-Yoda kam „The Mandalorian“ bei den Fans der Franchise um einiges besser an als „Der Aufstieg Skywalkers“, der kürzlich erschienene finale Teil der aktuellen „Star Wars“-Trilogie.

Jake Cannavale, der in der fünfte Folge der Serie als Kopfgeldjäger Toro Calican zu sehen ist, erklärte zuletzt in einem Interview: „Wenn ich ein Teil von ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ gewesen wäre, wäre ich aktuell ganz schön deprimiert. Es ist ohne Zweifel der schlechteste Star-Wars-Film aller Zeiten. Ein verdammter Fehlschlag.“