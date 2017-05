Jon Hopkins covert „Laura Palmer’s Theme“ aus „Twin Peaks“ und spricht über sein neues Album

Wer Jon Hopkins noch immer nicht kennt, sollte das bald ändern: Sein Album IMMUNITY kürten wir 2013 zum „Album des Jahres“. ME-Chefredakteur Albert Koch beschrieb damals: „Wie die Nacht im Club beginnt IMMUNITY eher bedächtig und steigert sich langsam bis zum Höhepunkt „Collider“. Mit seinen stolpernden Beats und der drogeninduzierten, klaustrophobischen Stimmung ist dieser Track das größte Zugeständnis an den Zeitgeist auf einem ansonsten zeitlosen Elektronik-Album. Danach geht die Sonne auf und das Album klingt ruhig aus, introspektiv und ambientesk.“

Die Zeit bis zu seinem neuen Album überbrückt der britische Produzent unter anderem mit einem Cover des weltberühmten „Laura Palmer’s Theme“ aus David Lynchs „Twin Peaks“, komponiert von Angelo Badalamenti:

Hört hier das Original:

https://www.youtube.com/watch?v=khMlcTE7lw8 Video can’t be loaded: Laura Palmer’s Theme – Angelo Badalamenti (Twin Peaks OST) (https://www.youtube.com/watch?v=khMlcTE7lw8)

Moment mal, neues Album von Jon Hopkins? Richtig, im Zuge seiner kleiner Coverversion erklärte Hopkins immerhin: „Thanks for being patient while I work on my next record. I’m trying to really push it with this one, and it’s finally starting to take shape.”

Die neue Staffel „Twin Peaks“ startet übrigens am 21. Mai 2017 auf dem US-Sender „Showtime“. Ein deutscher Erstausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.