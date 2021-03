Jungle: Single, Album, Deutschland-Tour – hier alle Details

Foto: Anna Victoria Best. All rights reserved.

Jungle kündigen ihr drittes Studioalbum LOVING IN STEREO für den 13. August 2021 an. Schon vorab zu hören gibt es jetzt die Single „Keep Moving“ – die erste Auskopplung aus dem kommenden Album.

„Post Social Distancing“

Tom McFarland und Josh Lloyd-Watson haben das vergangene Jahr im Studio verbracht und sind mit einer Dancefloor-Platte für die „Post Social Distancing“-Zeit herausgekommen: „Mit dieser Platte haben wir gelernt, unseren Instinkten zu vertrauen und auf unser Bauchgefühl zu hören”, sagt Tom. „Wir wollen, dass es roher, offener, lustiger, angenehmer und unterhaltsamer wird, denn das ist es, was Musik ausmacht”, fügt Josh hinzu.

Der Disco-Soul-Song darf als Statement verstanden werden, zu akzeptieren, wer man ist und sich positiv durch die Welt zu bewegen, auch, wenn einem Hürden im Weg stehen.

Musik und Ästhetik

Bei Jungle sollen Musik, Ästhetik und Choreografie koexistieren. Wichtig ist dem Duo auch das visuelle Erlebnis. Bei dem Video zu „Keep Moving“ haben Josh und sein langjähriger Kollege Charlie Di Placido Regie geführt. Es ist in einem Take gedreht und zeigt zwei Gangs von Tänzer*innen.

Erfolgreiches Duo

In ihrer bisherigen Karriere haben Jungle bereits auf mehreren Kontinenten gespielt: Headline-Shows von Sydney bis Moskau, vom Londoner Alexandra Palace bis zum Hollywood Palladium, beides ausverkauft. Auch Festivals wie Coachella, Bonnaroo und Lollapalooza konnten sie bespielen. Ihr für den „Mercury Prize“ nominiertes und mit Gold ausgezeichnetes Debütalbum und der Nachfolger FOR EVER von 2018 erreichten beide die UK Top 10. Beide Alben haben seitdem 750.000 Verkäufe und fast eine Milliarde Streams erreicht.

Jungle live 2022 – präsentiert vom Musikexpress

Im Rahmen ihrer Welttournee planen Jungle Anfang 2022 drei Konzerte in Deutschland. Fans, die LOVING IN STEREO auf der Website der Band vorbestellen, erhalten Zugang zu einem Ticketvorverkauf.