Mit neuem Album VOLCANO: Jungle kommen 2023 auf Deutschlandtour

Das Produzenten-Duo Jungle aus London präsentiert mit dem neuen Album VOLCANO im August 2023 das vierte Werk seiner Karriere. Damit verbunden ist eine Deutschlandtour: Vier Termine sind für November 2023 bestätigt.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Jungle – vier Deutschlandtermine

Die Tour findet im November 2023 an vier deutschen Orten statt: am 5. November in der Tonhalle in München, am 6. November in der Verti Music Hall in Berlin, am 13. November in der Sporthalle Hamburg und am 14. November im Palladium in Köln. Tickets gibt’s über den Veranstalter FKP Scorpio zu erstehen.

05.11. München, Tonhalle

06.11. Berlin, Verti Music Hall

13.11. Hamburg, Sporthalle

14.11. Köln, Palladium Neues Album und neuer Song: „Candle Flame“

Josh Lloyd-Watson (Keyboard/Gitarre) und Tom McFarland (Bass/Gesang) veröffentlichen am heutigen Dienstag, 28. März, mit „Candle Flame“ einen Vorgeschmack auf den neuen Longplayer. Besonders bekannt wurden Jungle übrigens durch ihren Song „Busy Earnin’“ aus dem Album JUNGLE. Der Song hat allein auf Spotify über 126 Millionen Aufrufe.

Jungles erstes Album hieß wie die Band selbst und wurde im Jahr 2014 veröffentlicht. Das zweite, FOR EVER, folgte vier Jahre später im Jahr 2018. LIVING IN STEREO ist die aktuellste Platte und erschien im Jahr 2021.