Justin Bieber hat sich über die Jahre verändert. Wir haben uns das einmal näher angesehen.

Fotos: Justin Bieber wird 30: Ein Popstar im Wandel – und in Bildern 2009 Copyright: Kevin Winter/DCNYRE2010 2009 Copyright: Kevin Winter/DCNYRE2010 2010 Copyright: FilmMagic/Jon Kopaloff 2011 Copyright: FilmMagic/Gregg DeGuire 2011 Copyright: Christopher Polk 2012 Copyright: FilmMagic/Marcel Thomas 2012 Copyright: FilmMagic/Debra L Rothenberg 2013 Copyright: FilmMagic/Taylor Hill 2014 Copyright: Theo Wargo 2015 2015 Copyright: FilmMagic/Steven Lawton 2015 2015 2015 Copyright: FilmMagic/Gilbert Carrasquillo 2015 2017 Copyright: Getty Images/Shareif Ziyadat 2018 Copyright: Getty Images for Coachella/Natt Lim 2018 Copyright: Getty Images for Coachella/Christopher Polk 2018 Copyright: Getty Images/Matthew Sperzel 2020 Copyright: NBCU Photo Bank via Getty Images/NBC 2020 Copyright: Getty Images for dcp/Kevin Mazur/AMA2020 2021 Copyright: NBCU Photo Bank via Getty Images/NBC 2021 Copyright: Getty Images/Kevork Djansezian 2021 Copyright: Getty Images for Amazon Studios/Kevin Mazur 2021 Copyright: Getty Images for RMG/Denise Truscello 2021 Copyright: Getty Images/Theo Wargo 2022 Copyright: Getty Images for TVG/Kevin Mazur 2023 Copyright: Getty Images/Frey/TPN 2024 Copyright: Getty Images/Bruce Bennett

Mittels selbst gedrehter Videos auf YouTube erregte Justin Bieber zum ersten Mal 2008 Aufmerksamkeit. Wenig später trat er bereits gemeinsam mit Usher auf. Sechs Jahre danach sind 17 seiner Lieder zur selben Zeit in den Billboard Top 100 – eine Leistung, die vor Bieber kein anderer Künstler vollbracht hat. Nicht einmal die Beatles. Sein Album PURPOSE belegte damals stabil den ersten Platz der Charts in mehr als 100 Ländern der Welt.

In der Zeit zwischen My World und My World 2.0, mit Hits wie Baby, One Time oder U Smile, war es abseits des Believe-Films, jeder Menge Skandalen und seiner On-And-Off-Beziehung mit Selena Gomez mindestens musikalisch recht ruhig um den Kanadier. Heute steht Bieber vor allem wegen seines Werks im Rampenlicht – wie es sich für einen Musiker gehört.

Außerdem ist die Welle der großen Abneigung gegen den jungen Künstler sichtbar abgeebbt. Skandale standen nach Ende der Pubertät im Schatten der Hits mit Diplo und Skrillex; Justin macht Musik, derer sich nur noch wenige schämen. Der Hass verstummt. Doch ist er erwachsen geworden, oder waren wir schlicht schon immer zu alt?

Dass sich mit seinem eigenen Altern etwas geändert hat, steht freilich außer Frage. Neben einem besseren Händchen für Inhalt und Produktion steht auch der Kleidungsstil des Biebers im Wandel. Die obligatorisch-klobigen Hi-Top-Sneaker sind verschwunden – einen geeigneten Platz bieten heute schließlich höchstens noch die Füße vorstädtischer Anhänger der Gabber-Kultur.

Ohne sich zu genieren, trägt er heute Schnauzer, kleiderartige T-Shirts, Hawaiihemden oder abgefahrene Brillen – und ist auch ansonsten mutiger als der Otto-Normal-Neureiche. Wir heißen diesen Wandel nur gut – so gut, dass wir ihn in unserer Galerie mal näher unter die Lupe genommen haben.

Auf dich, Justin.