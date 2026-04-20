Justin Bieber: Diese Hinweise deuten auf eine neue Tour hin

Coachella, Merch und ein mysteriöser RSVP-Link: Justin Bieber sendet unübersehbare Signale für eine Welttournee. Wann die Ankündigung kommt – und was Fans erwartet.

Nach zwei Wochen „Bieberchella“, etlichen Rekorden und einem weltweiten Ausbruch von Bieber Fever spekulieren Fans nun über ein baldiges Live-Comeback. Nachdem die „Justice“-Tour 2021 aus gesundheitlichen Gründen abgesagt wurde und es danach zunehmend ruhig um Justin Biebers mentalen Zustand wurde, war lange unklar, ob er überhaupt wieder live auftreten würde. Nun mehren sich jedoch die Hinweise darauf, dass ein Comeback auf der Bühne näher sein könnte als gedacht.

Coachella und Fan-Show als Startschuss

Bereits vor dem Coachella Festival sorgte Bieber mit einer besonders intimen „Privat“-Show in Los Angeles für Aufsehen. Die Venue ließ lediglich rund 500 Gäste zu, reguläre Tickets gab es nicht. Stattdessen musste man auf einer exklusiven E-Mail-Liste stehen. Wer nicht zum engen Kreis aus Freund:innen und Familie gehörte, musste zudem sein Handy abgeben.

In dieser Zeit teilte Bieber auch die vielsagende Nachricht „Wir sehen uns alle bald“ auf seinen Social-Media-Kanälen. Spätestens nach seinem ersten Coachella-Auftritt nahm das Bieber-Fieber dann spürbar Fahrt auf. Erste Spekulationen über eine bevorstehende Tour machten die Runde. Ein Grund dafür: Merchandise, das stark an das Design der „Purpose World Tour“ erinnerte. Der Schriftzug „Swag“ zog sich dabei wie ein roter Faden durch die Kollektion und knüpfte an seine aktuelle künstlerische Phase an.

Weitere Hinweise beim zweiten Coachella-Wochenende

Mit seinem Auftritt am zweiten Coachella-Wochenende verdichteten sich die Anzeichen weiter. Erneut tauchte altes Tour-Merch auf, und Justin Bieber verabschiedete sich abermals mit den Worten: „Wir sehen uns alle bald“.

Ein Blick auf seine offizielle Website verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Dort heißt es zwar: „Entschuldigung, zurzeit gibt es keine Shows“. Direkt darunter folgt jedoch der Hinweis, sich über einen RSVP-Link für kommende Tourdaten vormerken zu lassen. Fans können sich per E-Mail oder Spotify-Account registrieren, um zu den Ersten zu gehören, die von neuen Konzerten erfahren.

Mögliche Ticketpreise

Innerhalb der Fangemeinde wird bereits fleißig spekuliert. Ein Content-Creator hat sich besonders intensiv mit möglichen Szenarien beschäftigt und versucht, anhand aktueller Branchentrends eine potenzielle Tourstruktur abzuleiten. Seiner Theorie nach könnte sich Bieber an den Preisen von Bruno Mars orientieren.

Demnach könnten die Ticketpreise bei etwa 83 Euro für die günstigsten Sitzplätze beginnen, während sogenannte Platinum-Tickets zwischen 200 und 500 Euro liegen könnten. Gleichzeitig geht er davon aus, dass der Großteil der Tickets im Bereich um 200 Euro angesiedelt sein dürfte, da günstige Kontingente erfahrungsgemäß stark limitiert sind.

Residency statt klassischer Welttournee?

Ein weiterer spannender Aspekt ist die mögliche Struktur der Tour. Statt klassischer Stopps in vielen Städten könnte Bieber auf das sogenannte Residency-Modell setzen, bei dem ein Künstler mehrere Shows in einer einzigen Stadt spielt. Dieses Konzept hat sich in den letzten Jahren bei großen Acts wie Harry Styles etabliert.

Für Deutschland könnte das bedeuten, dass es nur eine Stadt mit mehreren Konzerten geben wird. Im ungünstigeren Szenario müssten Fans ins Ausland ausweichen – etwa nach Amsterdam oder London.

Wann könnte die Ankündigung folgen?

Laut verschiedenen Fan-Seiten könnte es vertragliche Gründe geben, warum Bieber seine Tour bislang noch nicht offiziell angekündigt hat. Demnach sei es ihm untersagt gewesen, während des Coachella Festivals entsprechende Informationen zu veröffentlichen, um die Exklusivität seiner Auftritte dort zu wahren.

Sollte das zutreffen, wäre eine Ankündigung frühestens ab dem 21. April möglich. Der Vorverkauf würde erfahrungsgemäß etwa eine Woche später starten. Bis dahin bleibt alles Spekulation – doch selten wirkten die Hinweise so konkret wie jetzt. Die „Belieber“ sind sich jedenfalls einig: Justin Bieber steht kurz vor seinem großen Live-Comeback.