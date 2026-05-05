Justin Bieber: 14 Jahre später auf Platz 1
Justin Biebers Coachella-2026-Auftritt ließ seinen Spotify-Katalog um 1.800 Prozent ansteigen. Wie „Beauty and a Beat“ vierzehn Jahre nach Release Platz 1 der deutschen Charts erreichte.
Dass ein erfolgreicher Coachella-Auftritt einen Musiker zurück in die Charts katapultieren kann, ist keine Neuigkeit. Was jedoch nach Justin Biebers Headliner-Sets am 11. und 18. April 2026 auf den Streaming-Plattformen passierte, sprengt jeden bekannten Rahmen: Sein Katalog auf Spotify verzeichnete in den Wochen danach einen Anstieg von rund 1.800 Prozent – und damit einen der größten gemessenen Streaming-Sprünge nach einzelnen Festivalauftritten überhaupt.
Ein Laptop reicht
Während der Coachella-Besuch für ein Wochenende mindestens 549 US-Dollar kostete, um in der Wüste von Indio mitzusingen, reichte Bieber offenbar ein Laptop und ein YouTube-Premium-Account, um erneut die Charts zu stürmen. Der wohl denkwürdigste Moment seines Auftritts: Der 32-Jährige setzte sich mitten auf die Bühne, öffnete seinen Rechner und spielte alte YouTube-Videos von sich selbst ab – und sang einfach mit. Was für einige nach Selbstironie aussah, erwies sich als virales Multimillionen-Dollar-Kalkül.
Astronomische Zahlen
Die kursierende 1.800-Prozent-Zahl geht auf einen Tweet von Lucas Shaw zurück, Entertainment-Redakteur bei Bloomberg, der eine Grafik mit Spotify-Streamingdaten teilte.
„Consequence“ machte das Ausmaß des Booms konkret: In den zwei Wochen vor Coachella kam Biebers Katalog auf einen Schnitt von 22,8 Millionen globalen Spotify-Streams pro Woche. Nach seinem zweiten Auftritt am 18. April schnellte dieser Wert auf 431 Millionen. 431 geteilt durch 22,8 ergibt knapp das 19-Fache: also rund 1.800 Prozent Anstieg.
Zum Vergleich: Karol G, zweite Headlinerin desselben Festivalwochenendes, verzeichnete nach ihrem Gig laut „Billboard“ einen Streaming-Anstieg von 34 Prozent. Gegenüber Biebers 1.800 Prozent ist das eine andere Dimension – und ein ziemlich präzises Bild davon, was virales Momentum im Streamingzeitalter bedeutet.
Von Platz 53 auf Platz 1
Wer in den Wochen nach Coachella in der U-Bahn den Kopfhörer-Nachbar:innen beobachtet hat, konnte mitunter ein lautes „Justiiiiiin“ von Nicki Minaj vernehmen – so wie sie es auf „Beauty and a Beat“ singt. Die deutschen Charts bestätigen den Hype: Der 2012 erschienene Song – damals hierzulande nicht über Platz 53 hinausgekommen – führte in der Woche vom 24. bis 30. April 2026 die Offiziellen Deutschen Single Charts an.
Der „Bieberchella“-Hype bescherte Justin somit seinen dritten Nummer-eins-Hit in Deutschland, vierzehn Jahre nach Erscheinen des Songs.