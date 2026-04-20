Billie Eilish weint vor Freude: Bieber macht ihren Kindheitstraum wahr

Bei Coachella holte Justin Bieber Billie Eilish für „One Less Lonely Girl“ auf die Bühne – die „Bad Guy“-Sängerin brach vor Freude in Tränen aus.

Der Kindheitstraum wurde wahr – zumindest der von Billie Eilish. Justin Bieber holte die Sängerin zu seinem Song „One Less Lonely Girl“ auf die Stage.

Zuvor kursierten bereits Gerüchte, dass die Sängerin einen Bühnenmoment auf dem Festival bekommen würde. Am Samstag, 18. April, war es dann so weit. Während seines Headliner-Auftritts beim Coachella Festival holte er einen seiner größten Fan zu sich: Billie Eilish.

Eilish schon längst „Belieber“

Die Sängerin hatte sich bereits mehrfach als „Belieber“ vor laufender Kamera geoutet – von Videos aus ihrer Kindheit, in denen sie davon erzählt, den Musikstar eines Tages heiraten zu wollen, bis hin zu Interviews, in denen sie ihn als ihr größtes Idol bezeichnet. Ihr erstes Zusammentreffen mit dem Star 2019 hatte das Internet explodieren lassen und war für Billie Eilish ein prägender Moment.

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Eine Umarmung noch dazu

Nun ging ein weiterer Traum für die Sängerin in Erfüllung. Bei dem Song „One Less Lonely Girl“ holt Justin Bieber bekanntlich immer einen weiblichen Fan auf die Bühne und performt den Track für diesen. Dieses Mal war es die „Bad Guy“-Interpretin. Die hatte damit überhaupt nicht gerechnet: Hailey Bieber schubste sie bei dem Stück förmlich auf die Bühne. Die Musikerin hörte dann nicht mit dem Grinsen auf und musste vor Freude letztlich auch weinen.

Auf dem Weg zur Bühne brach sie fast zusammen und krabbelte weiter, woraufhin Bieber zu ihr kam und sie umarmte. Die Sängerin schien sichtlich überwältigt davon, mit ihrem Idol auf der Bühne zu stehen.

Das Internet feierte den Moment

Auch in den Socials freute man sich für die 23-jährige Musikerin. Videos von ihr, wie sie auf der Coachella-Bühne vor Freude zu Boden ging, sind nun überall zu finden – von TikTok über Instagram bis X.

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Auch Eilish selbst konnte es danach kaum fassen: Noch am Sonntag, 19. April, postete sie eine Story, in der sie schrieb, dass sie nicht aufhören könne, vor Freude zu weinen.

Manche Fans hätten sich aber noch mehr gewünscht

Die eingefleischten Bieber-Anhänger:innen waren vom Gastauftritt begeistert. Billie Eilish als „Last lonely Girl“. Damit lebte sie den Traum vieler Fans. Andere hätten sich von der Musikerin allerdings gewünscht, dass sie zumindest einen Song mit dem Sänger gemeinsam performt hätte. Schließlich ist Eilish in den letzten Jahren auf jedem Coachella aufgetreten. Einige hätten auch gerne den Remix von Eilishs „Bad Guy“ gehört, zu dem Bieber vor einem Jahr seinen Part beigesteuert hatte.

Justin Bieber hatte auch ohne Billie Eilish musikalisch viel Unterstützung. Bei seinem zweiten Festivalauftritt holte er die Sängerin SZA, Sexyy Red, Big Sean und Dijon auf die Mainstage zu sich.

Welttournee in Sicht?

Es wird wohl nicht sein letzter Live-Auftritt gewesen sein. Seit seinem Coachella-Auftritt wird gemunkelt, dass er demnächst eine Welttournee ankündigen wird.