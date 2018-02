Justin Timberlake: 4 Zusatztermine in Deutschland

Der Super Bowl ist eben doch die beste Werbeplattform der Welt. Nur wenige Tage nach seinem Auftritt in der Halbzeitpause des NFL-Finales hat der Vorverkauf für Justin Timberlakes „The Man of The Woods“ begonnen. Seit dem heutigen Montag gibt es Tickets für die vier Konzerte in Deutschland zu kaufen. Und die Nachfrage ist dermaßen hoch, dass Timberlake nun in jeder Stadt eine Zusatzshow gibt.

Die bereits bekannten Termine:

21. Juli, Köln, Lanxess Arena

22. August, Hamburg, Barclaycard Arena

23. August, Berlin, Mercedes Benz Arena

24. August, Frankfurt, Festhalle

Diese Termine werden nun zusätzlich angesetzt:

22. Juli, Köln, Lanxess Arena

09. August, Hamburg, Barclaycard Arena

13. August, Berlin, Mercedes Benz Arena

21. August, Frankfurt, Festhalle

Der Vorverkauf für die Zusatzshows startet am Mittwoch, dem 14. Februar 2018. Zum Beispiel bei Ticketmaster.de.