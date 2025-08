Nach Enttäuschung über Justin Timberlake: Borreliose als Erklärung?

Tourabschluss für Justin Timberlake: Der Musiker macht nun eine Erkrankung öffentlich.

Knapp zwei Jahre war Justin Timberlake mit der „Forget Tomorrow World Tour“ unterwegs, vergangenen Mittwoch (23. Juli) fand sie in Istanbul ihren Abschluss. Die Bilanz: ambivalent. Fans beklagten sich, er würde nicht selbst singen, wirke desinteressiert und abwesend. Einige Shows wurden kurzfristig abgesagt, im November etwa wegen einer Kehlkopfentzündung, wenige Wochen später wegen einer Verletzung am Rücken. Nun meldet er sich mit mehr Details: Justin Timberlake leidet unter Borreliose.

Justin Timberlake: Keine Lust mehr oder krank?

Ganz im Allgemeinen scheint es eine anstrengende Tour für den 44-Jährigen gewesen zu sein, nach über 30 Jahren im Business spürt wohl auch der ehemalige *NSYNC-Star die Spuren der Zeit. Auf Instagram bedankte er sich nach seiner letzten Show bei seinen Fans und seiner Familie für die Unterstützung und blickt stolz auf die Tour zurück. Doch der sonst eher private Sänger findet auch ehrliche Worte: „Das war die spaßigste, emotionalste, erfüllendste, körperlich anstrengendste und teilweise auch mental anstrengendste Erfahrung“. Justin Timberlake sei an Borreliose (engl. Lyme Disease) erkrankt. Dabei kann ein Zeckenbiss im schlimmsten Fall langanhaltende Symptome nach sich ziehen – von chronischer Müdigkeit bis hin zu Nervenentzündungen oder Lähmungen der Gliedmaßen ist alles möglich.

Auch Weltstars sind letztlich nur Menschen

Zwar verrät Justin Timberlake nicht, unter welchen Symptomen er leidet, er gesteht aber, dass ihn die Tour viel Energie gekostet habe. Doch er bereue nichts, im Gegenteil: „Ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe.“

Sein ehemaliger *NSYNC-Kollege Chris Kirkpatrick steht hinter ihm. Auf Instagram schreibt er: „Keine Beschwerden, keine Ausreden – nur Herz, Durchhaltevermögen und pure Entschlossenheit“. Ob Fans das unterschreiben würden, bleibt offen. Es liegt nahe, dass er sich mit dem Statement erklären möchte und zu den Kritiken, was die Qualität und Intensität seiner Shows angeht, Stellung bezieht. Es fehle nicht an Motivation, sondern an den körperlichen Ressourcen aufgrund der Borreliose. Timberlake schließt seinen Post mit ehrlichen Worten an seine Frau und Kinder: „You are my heart and my home. I’m on my way”.