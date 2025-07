„Was ist los mit ihm?“: Justin Timberlake singt (fast) nichts & Internet rastet aus

Justin Timberlake :: Man Of The Woods

So überwältigend war es bei Justin Timberlake in Berlin: Fotos, Videos, Setlist

Das Internet ist sauer – Justin Timberlake zeigt angeblich zu wenig Enthusiasmus bei seiner Tour.

Justin Timberlake ist derzeit auf seiner „Forget Tomorrow World Tour“ unterwegs und reist dabei einmal um den Globus, unter anderem hat er schon in Deutschland und Frankreich Halt gemacht und auch Rumänien stand nun auf dem Plan. Nach seinem Auftritt dort kursieren aktuell Videos auf TikTok, die den Sänger – um es freundlich auszudrücken – desinteressiert wirken lassen. Das Internet reagiert alles andere als begeistert von seiner Performance-Leistung.

Timberlake lässt lieber Fans singen

Es war das erste Mal, dass Justin Timberlake in Rumänien auftrat. Nun gehen mehrere Videos seines Konzerts beim Electric Castle Festival am 17. Juli viral, allerdings nicht aus positiven Gründen. Vor allem fällt sein fehlender Enthusiasmus während der Show auf.

Während des Auftritts des 44-Jährigen regnete es stark. In einem der Videos wirkt Timberlake sichtlich genervt: „Ich versuche, mich warm zu halten“, sagt er und fragt anschließend: „Regnet es im Sommer immer so? Nein? Dann habt ihr das alles für mich inszeniert? Danke.“ Bereits etwa zwei Wochen zuvor spielte er auf dem Lollapalooza Festival in Berlin, ebenfalls im strömenden Regen. Dort schien ihm das Wetter allerdings weniger auszumachen.

Außerdem ist zu sehen, wie er bei seinem Hit „Can’t Stop the Feeling“ das Mikrofon auf den Boden legt und das Publikum singen lässt. Er selbst singt in etwa 30 Sekunden gerade mal drei Worte. Ähnliche Szenen sind auch in Videos von anderen Auftritten zu beobachten.

Spott im Netz

Im Internet macht man sich – wenig überraschend – über Timberlake lustig. Viele Videos sind mit dem Spruch „Go Justin, give us nothing!“ (dt. „Los Justin, gib uns gar nichts!“) untertitelt. Auch die Kommentare darunter sind durchweg ironisch bis wütend: „Die Leute bezahlen, um das zu sehen?“, „Kennt er den Text überhaupt?“ oder „Hat ihn jemand zur Tour gezwungen??? Was ist los mit ihm?“ Ein Nutzer schreibt trocken: „Ich will mein Geld zurück und ich war nicht einmal dort.“

Der Auftritt in Rumänien war einer der letzten seiner Tour. Mit dem Konzert in der Türkei am 30. Juli endet die Welttournee, die bereits im April 2024 in Kanada begann. Sie dient zur Promotion seines im selben Jahr erschienenen sechsten Studioalbums EVERYTHING I THOUGHT I WAS.