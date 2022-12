K.I.Z kündigen ein weiteres „Nur für Frauen“-Konzert in Berlin an

In der Vergangenheit haben K.I.Z bereits mehrfach Konzerte „Nur für Frauen“ gegeben. Diese Tradition soll im kommenden Jahr am Weltfrauentag fortgeführt werden. Bei der diskutierten Konzertreihe werden die No Angels 2023 in Berlin Support spielen. Alle Informationen zum Ticket-Vorverkauf gibt es unten.

Das Konzert am Weltfrauentag: Kein Eintritt für Männer

Auf Instagram haben K.I.Z mit folgenden Worten die Ankündigung geteilt: „Ladies, es ist wieder so weit: Nach kurzem Fremdgehen unsererseits in Dortmund und Köln kommt das „K.I.Z – Nur für Frauen!“-Konzert wieder nach Hause, nach Berlin. Was 2013 im Lido begann, findet am 08. März 2023 nun bereits zum 9. Mal statt – „K.I.Z – Nur für Frauen!“ in der Mercedes-Benz Arena. Wir haben jetzt schon Tränen in den Augen – denn mit dabei sind dieses Mal unsere Schwestern von den No Angels.“

Zu den Einlass-Regeln heißt es in einer Information des Veranstalters: „Männer haben für dieses Konzert keinen Zutritt. Frauen, trans-frauen, cis-frauen, inter-menschen und nicht-binäre Menschen, die sich eher weiblich einordnen sind willkommen!“

Wie sinnvoll sind die „Nur für Frauen“-Konzerte von K.I.Z?

Mit ihrer (vermeintlich) feministischen Konzertreihe wollen K.I.Z ein Zeichen gegen Diskriminierung und Sexismus setzen. Trotzdem verwendet die Gruppe in ihren Texten immer wieder frauenfeindliche Rhetorik, die als „politische Kunst“ gelabelt wird. Dagegen wirken die einmal jährlich stattfindenden Konzerte, bei denen sich die cis-Männer als Frauen verkleiden, für Kritiker*innen kaum ausreichend, um sich zum Thema „Diskriminierung“ zu positionieren.

Linus Volkmann hat in seiner Kolumne im Oktober bereits über die Thematik geschrieben: „Sorry, wem diese Diskursverschiebung zu anstrengend ist, sorry an alle, die der Band für ihre grundsätzlich nicht falsche Symbolpolitik weiter uneingeschränkt auf die Schulter klopfen möchten, aber sorry not sorry. Da muss 2022 noch mehr gehen. Und das weiß eigentlich auch jede*r.“

Dabei hat Volkmann auch Rapperin Liser zitiert, die die Problematik in einer Instagram-Story zusammenfasste: „Wenn du eine Fanbase aufbaust, die wegen deiner ‚ironischen‘ funnyjoke Texte so scheiße frauenfeindlich ist, dass sich keine FLINTA-Person in diesem Space jemals sicher fühlen könnte, ist es das mindeste, einen Extraraum zu schaffen. Diesen Raum einmal im Jahr als große Marketingaktion zu schaffen, Weiblichkeit als Kostüm zu tragen, noch mehr Witze aus unbetroffener Sicht über das Leben als Frau zu machen, um am nächsten Tag die Verkleidung abzulegen und weiter dazu beizutragen, dass frauenfeindliche Rhetorik auf jedem Schulhof stattfindet, das sind absolute Ehrenmänner in eurem Buch?“

Eindrücke vom „Nur für Frauen“-Konzert in Köln:

So gelangt ihr an Tickets

Der Vorverkauf für das Konzert begann am Donnerstag (8. Dezember) um 14 Uhr hier. Der Termin für 2023: