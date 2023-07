Wir haben uns die HipHop-Veröffentlichungen der Woche angehört und bewertet – hier unser Resümee.

Wie an jedem Ende der Woche haben wir uns auch heute die HipHop-Releases der Woche angeschaut. Diesmal ist so einiges im Rap-Game passiert und die Künstler:innen haben ordentlich viel gedroppt. Wir haben für euch die Crème de la Crème davon zusammengefasst und geben euch unseren Eindruck zu A$AP Rocky, Travis Scott ft. Bad Bunny & The Weeknd, Badmómzjay ft. Juju, Nura, Kitty Kat, Cro und Stormzy ft. Raye.

Badmómzjay ft. Juju — „Mh Mh“

Mit „Mh Mh“ führt Badmómzjay ihr potenzielles Können außerhalb des Rap-Kosmos an. Zur Unterstützung holte sie sich die Rapperin Juju auf den Track. Diese veröffentlicht mit ihrem Gast-Beitrag auf „Mh Mh“ erstmals seit einem Jahr wieder Musik. Gemeinsam zelebrieren die gebürtigen Berlinerinnen auf der Single ihren Erfolg und ihre Möglichkeiten.

„Ich könnte alles sein, wär ich nicht grad ’ne Rapperin/Egal, was es auch wäre, ich wär trotzdem noch die Bessere/Ah, ich könnt ’nen ganzes Album nur mit krasser Message bring’n/Doch steh‘ auf Tracks mit paar Beleidigung’n und Bässen drin, ah“

Mit „Mh Mh“ gibt Badmómzjay nach „Survival Mode“, „Keine Tränen“, „Yeah Hoe“, „RIP“ und „Auf die Party“ featuring Domiziana ihren sechsten Vorgeschmack auf ihr am 31. Dezember erscheinendes Album SURVIVAL MODE.

Kitty Kat — „Was Junge was“

Talking about female Power: Kitty Kat veröffentlicht mit ihrer Single „Was Junge was“ eine Ansage an männliche Provokationen. Dabei gibt die 41-Jährige zu verstehen, dass man sich lieber nicht mit ihr anlegen sollte. Sowohl ihr Stil als auch der Beat erinnern passend zur angesprochenen Thematik an Straßen-Rap.

„Hast du mit mir ’n Problem?/Dann wirst du hier nicht lange steh’n/Du wirst hier nicht lange steh’n/Junge, glaub mir, du wirst seh’n“

A$AP Rocky — „RIOT“

A$AP Rocky veröffentlicht mit „RIOT“ sein erstes Solo-Projekt in diesem Jahr. Der Track ist gerade einmal ein paar Stunden draußen und sorgt jetzt schon für ordentlich viel Gesprächsstoff. Dabei geht es weniger um die Ansage in dem Song, dass er die Macht habe einen „Aufstand“ bei Gegnern anzuzetteln, sondern vielmehr um ein kleines Detail, welches der US-Rapper im ersten Part einbaut. Darin zählt der 34-Jährige nämlich Eigenschaften auf, die seinen Erfolg unterstreichen – eine davon sei seine Ehefrau. Nun spekuliert die Welt, ob Rihanna und A$AP Rocky inzwischen heimlich geheiratet haben. Ob das tatsächlich der Fall ist, weiß man allerdings nicht, denn keiner der beiden hat sich bislang dazu geäußert.

„My wife is erotic, I’m smokin‘ exotic/My whip is еxotic, my crib is a cottage/A whole lotta cheesy, we gеttin‘ that cottage“

Cro — „nie weg“

Auf einem smoothen Beat von apajon erklärt Cro, dass er „nie weg“ war und noch immer fester Bestandteil der Deutschrap-Szene ist. Der King of Raop zelebriert in dem Track seinen Erfolg, den er auch nach seinem Durchbruchssong „Easy“ 2011 über zehn Jahre halten konnte. Mit „nie weg“ folgt nach „So Bad“ und seinem Gast-Beitrag auf Caspers Hit „Sommer“ seine dritte Single in diesem Jahr.

„Aha, ey, du weißt, wer es ist (Cro)/Einfach immer noch der Flyste im Biz (Cro)/Ey, du denkst, der Boy ist zurück/Doch ich war nie weg, ah-ah (Cro)“

2022 veröffentlichte Cro sein fünftes Studioalbum 11:11, womit er es an die Spitze der deutschen Album-Charts schaffte und sich dort neun Wochen hielt.

Nura — „Für die Vibes“

Auf einem Sample von Crystal Waters Track „Gypsy Woman“ liefert Nura mit „Für die Vibes“ eine Ode an die gute Stimmung. Auf einem Uptempo-Beat rappt die 34-Jährige über einen Flirt, der mehr werden könnte. Einen Menschen, mit dem sie gerne ihren Drink und den gleichen Vibe teilt.

„Feierabend in der Hauptstadt/Wir sind lit, hängen zum Vorglüh’n auf der Couch ab, ey/Du bist genau, was ich gebraucht hab’/Vielleicht wird mehr aus еinem Flirt, wenn ich nicht aufpass’“

Stormzy ft. Raye — „The Weekend“

Gemeinsam mit der Sängerin Raye setzt Stormzy den Fokus auf Liebe und Leidenschaft – die aber bitte nur am Wochenende stattfinden soll. Dabei rappt Stormzy in „The Weekend“ über eine Beziehung, in der beide während der Woche hart arbeiten müssen und sich währenddessen auf die gemeinsame Zeit zu zweit am Wochenende freuen. Der Track ist schon die zweite Zusammenarbeit von Stormzy und Raye, denn bereits 2016 war der Rapper auf der Single „Ambition“ aus Rayes EP SECOND zu hören.

„I was thinkin‘ we should spend some time, babe/But don’t, don’t play no game with me, honey/‚Cause I’m workin‘ all week, Monday to Friday/Let’s stay in the weekend“

Travis Scott ft. Bad Bunny & The Weeknd — „K-POP“

Während Travis Scotts Fans gespannt auf sein Album UTOPIA warten, scheint es immer wieder zu Verschiebungen und Änderungen zu kommen. Ob der US-Rapper sein neuestes Werk am 28. Juli in den Pyramiden von Gizeh in Ägypten performen wird, bleibt ein Rätsel. Allerdings liefert seine aktuelle Single-Auskopplung „K-POP“ Antworten auf die Frage zum zu erwartenden Sound der Platte: Vielfältig! Die Hommage an K-Pop hat nicht wirklich etwas mit dem Genre zu tun und umfasst lyrisch eher Liebe und Lust. Dennoch spielt der 32-Jährige für dieses Werk mit verschiedenen Genres herum: HipHop, Reggaeton und R&B. Zur Verschmelzung der vier unterschiedlichen Einflüsse holt sich der US-Rapper Reggaeton-Legende Bad Bunny und R&B-Idol The Weeknd dazu. Zum bilingualen Track soll heute (21. Juli) um 18 Uhr deutscher Zeit ein Musikvideo auf Scotts YouTube-Kanal folgen.

„I know ‚bout this one time/You felt like that winner/That night was just so fire/I need you back sooner“