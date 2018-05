Käpt’n Blaubär: Schauspieler Wolfgang Völz ist tot

Zum Todestag des Aktivisten und Bürgerrechtlers widmen wir uns dessen Verbindung zur Musik.

Vor 50 Jahren, am 4. April 1968, starb Martin Luther King durch ein Attentat in einem Motel in Memphis. In der Popkultur ist Amerikas großer Bürgerrechtler als Referenzpunkt, Schutzgeist und Samplequelle aber nie zur Ruhe gekommen. 1. Unmittelbarer Reflex: Nina Simones berühmte Totenklage „Why? (The King Of Love Is Dead)“ entsteht nur drei Tage nach Kings Tod: Bassist Gene Taylor schreibt den Song; noch am selben Abend spielt Simone es als 13-minütige Live-Version auf jenem Konzert, aus dem das Album ’NUFF SAID! wurde. Die sonst für ihre Wutausbrüche bekannte Sängerin gibt hier die ruhige Seelsorgerin und spricht dem Publikum gut…