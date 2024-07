Kamala Harris ist „brat“ und bereit, Präsidentin zu werden

Kamala Harris im „Brat Girl Summer“: Der Hype sorgt für einen unkonventionellen Wahlkampf.

Seit dem 21. Juli (2024) ist die Demokratin Kamala Harris im Rennen um die US-Präsidentschaft, was in den sozialen Medien sofort hohe Wellen schlug. Zahlreiche Beiträge erschienen, die mit Kokosnuss- und Palmen-Emojis, schwarzer Schrift auf lindgrünem Hintergrund, dem Wort „Brat“ und Fragen nach der Schauspielerin Maya Rudolph, die Harris in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ darstellte, versehen waren.

Kamala Harris und der „Brat“-Sommer-Trend

Im Jahr 2024 will keiner mehr einen „Hot Girl Sommer“, sondern einen „Brat Girl Sommer“ – in knalligem Giftgrün. Hinter diesem Trend steckt die Sängerin Charli XCX, die im Juni ihr neongrünes Album „Brat“ veröffentlichte. Der Begriff „Brat“ bedeutet so viel wie „Göre“ oder „Freches Ding“ und steht für Mädchen, die sich nicht mit einem freundlichen Lächeln zufriedengeben, sondern ihre Meinung sagen und auch mal „giftig“ werden.

Die Trendfarben des „Brat Girl Summer“ umfassen giftgrüne Nägel, bunte 2000er-Taschen und auffällige schwarze Oberteile. Das Albumcover der Sängerin zeigt schwarze Arial-Schrift auf einem neonlindgrünen Hintergrund und das Wort „Brat“. Charli XCX selbst beschreibt „Brat“ als ein Mädchen, das „ein bisschen chaotisch ist und gerne Party macht … sich selbst fühlt, aber vielleicht auch einen Zusammenbruch hat … sehr ehrlich, sehr unverblümt, ein bisschen sprunghaft“.

Viele Social-Media-Nutzer haben das Albumcover als Meme übernommen und Kamala Harris damit in Verbindung gebracht. Doch erst als Charli XCX ihre Zustimmung zu dem Meme gab, nahm der „Brat“-Hype um Harris richtig Fahrt auf. Die 31-Jährige postete auf X: „kamala IS brat“. Das Marketingteam um Kamala Harris erkannte den Trend und erstellte im Handumdrehen ein Profilbild für den neuen „kamalahq“-Account auf X.

Kamala Harris ist „Brat“: Ein ‚meme-ifizierter‘ Wahlkampf

Auch wenn die Eigenschaften einer „Göre“ nicht unmittelbar zu Harris‘ öffentlichem Auftreten passen, könnte der Trend dennoch ihrer Kampagne zugutekommen. Viele Wähler interessieren sich für das Privatleben und die Persönlichkeit von Politikern, wenn sie entscheiden, wen sie unterstützen. Für die Generation Z und jüngere Millennials zählt es zunehmend, ob man mit einem Kandidaten Spaß haben kann, ob der Kandidat eine nahbare Persönlichkeit verkörpert. Dass Harris bei diesen Wählergruppen als „Göre“ gilt, ist ein großes Kompliment für die Vizepräsidentin. Die Likes auf TikTok und Instagram sprechen für sich – die Memes, die von offiziellen Accounts der angehenden Präsidentschaftskandidatin gepostet werden, bekommen Millionen Likes und werden tausendfach kommentiert.

Besonders häufig lassen sich in den Kommentaren Kokosnuss- und Palmen-Emojis finden. Sie beziehen sich auf eine Rede, die Harris im vergangenen Jahr als Vizepräsidentin im Weißen Haus hielt. In dem Clip zitierte sie ihre Mutter mit den Worten: „Glaubst du, du bist einfach aus einer Kokospalme gefallen?“ Dieser Ausspruch wurde von Harris‘ Anhängern in den sozialen Medien aufgegriffen und als Zeichen der Gemeinschaft und Unterstützung verwendet, da es laut Harris eine große Rolle spiele, in welchem Umfeld man groß geworden ist.

Nach Harris‘ Ernennung zur Kandidatin tauchten in den sozialen Medien auch zahlreiche Fragen nach dem Verbleib der Schauspielerin Maya Rudolph auf, die Harris in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ darstellte. Die Late-Night-Show hatte in den letzten Jahrzehnten bereits großen Einfluss auf die politische Wahrnehmung in den USA ausgeübt. Auch Harris scheint dies erkannt zu haben. Im Jahr 2020 hatte sie sich mit Rudolph für eine Spendenaktion zusammengetan.

Fans der Demokratin inszenieren Harris gerne in TikToks zu dem Song „Femininomenon“ von Chappell Roan, der mittlerweile zu einer Art Hymne geworden ist. Auch Kamala Harris‘ Werbefilm für die Wahl ging kurz nach Veröffentlichung auf Instagram, TikTok und X viral. Im Wahlkampfvideo der US-Vizepräsidentin ist hintergründig Beyoncés Lied „Freedom“ zu hören. Die Sängerin hatte Harris extra erlaubt, das Lied zu benutzen und die Fans lieben es. Zahlreiche Europäer kommentierten unter den viralen Videos, dass sie sofort Harris wählen würden, wenn sie am Zug wären.

Angela Merkel ist die „echte Brat“ und Trendsetterin des „Brat Girl Summer“

Eine Nutzerin teilte zu Angela Merkels 70. Geburtstag Bilder der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen im Jahr 2022, auf denen Merkel einen giftgrünen, glänzenden Zweiteiler trägt. Der Titel des Posts lautete „Sie ist die originale Brat“. Auch der Hashtag #Angiepleasecomeback wurde dem Post hinzugefügt. Die Bilder von Merkels giftgrünem Outfit haben sich mittlerweile viral verbreitet. Nicht nur politisch, sondern auch modisch scheint sie Eindruck hinterlassen zu haben.

Angela Merkel, einst als Kanzlerin bekannt für ihre sachliche und pragmatische Art, wird nun von der jungen Generation als Modeikone und Trendsetterin des „Brat Girl Summer“ gefeiert.