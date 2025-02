Das sind die Highlights des Record Store Day 2025

Der Record Store Day 2025 findet dieses Jahr am 12. April statt.

Der alljährliche Record Store Day, der von unabhängigen Plattenläden weltweit gefeiert wird, lockt seit seiner Einführung im Jahr 2008 unzählige Musikenthusiast:innen in die teilnehmenden Läden. Das Besondere an dem Tag: Zur Feier des Tages werden rund 400 limitierte und exklusive Sonderveröffentlichungen auf Vinyl, von Stars wie U2, David Bowie oder Olivia Rodrigo in den ausgewählten Stores erhältlich sein. Auch deutsche Musiker:innen wie Kraftwerk oder die Fantastischen Vier machen bei der Aktion mit. 2025 findet der Record Store Day (kurz RSD) in Deutschland am 12. April statt.

Bis der Tag dann vor der Tür steht ist es noch etwas hin, doch um die Vorfreude zu steigern, folgen hier einige zu erwartende Highlights:

Bilderbuch mit „Live In Los Angeles (Picture EP)“

Die österreichische Rockband ist schon weit über die Grenzen ihrer Heimat bekannt. 2021 gingen die vier – Maurice Ernst, Michael Krammer, Peter Horazdovsky un Philipp Scheibl – unter anderem auf Tour in den USA. Dabei machten sie auch Halt in Los Angeles. Von dem Gig im Fonda Theater werden nun exklusiv am 12. April acht Songs als Liveaufnahmen veröffentlicht.

Charli XCX mit „Number 1 Angel (RSD 2025 Exclusive)“ und „Guess featuring Billie Eilish (RSD 2025 Exclusive)“

Nach dem „Brat“-Summer und ihrem Sieg bei den Grammys bringt Charli XCX anlässlich des Record Store Day gleich zwei exklusive Vinyl-Platten heraus: Ganz in rot wird die Platte „Number 1 Angel“ und ganz in schwarz ihr Hit „Guess“ mit Billie Eilish erhältlich sein.

David Bowie mit „Ready, Set, Go! RSD 2025 Exclusive“

Am 8. September 2003 schrieb David Bowie Geschichte – mit dem weltweit ersten interaktiven Live-Satelliten-Musik-Event, bei dem er sein Album „Reality“ das erste Mal live performte und es in 26 Ländern weltweit übertragen ließ. Zum Record Store Day 2025 erscheint das Konzert inklusive einem Poster erstmals auf Vinyl und CD.

The Rolling Stones mit „Out Of Our Head US Version“

Exklusiv zum RSD 2025 erscheint „Out of Our Heads“ auf 180-Gramm-Clear-Vinyl mit Lithographie-Druck. Das 1965 veröffentlichte Album war das dritte UK-Album (und das vierte US-Album) der Rolling Stones und enthält den Hit „(I Can’t Get No) Satisfaction“.

Nina Hagen (Band) – „My Way“

Nina Hagen feiert mit dem Release der 7-Inch-Single in limitierter Auflage nicht nur den RSD, sondern auch das 45-jährige Jubiläum des Songs und dazugehörigen Albums „Unbehagen“ aus dem Jahr 1980.

Joni Mitchell – „1976 US-Tour“

Joni Mitchells „1976 US-Tour“ umfasst ihre Live-Auftritte, als sie damals mit L.A. Express durch das Land tourte. Die Platte enthält bisher unveröffentlichtes Material und ist als 3-LP-Set auf 140g schwarzem Vinyl erstmals erhältlich.

Liam Gallagher – Acoustic Sessions (RSD 2025 Exclusive)

Liam Gallaghers „Acoustic Sessions“ enthält Oasis-Klassiker sowie reduzierte Versionen von Songs aus seinem 2019er Album „Why Me, Why Not“. Ursprünglich 2020 digital veröffentlicht, erscheint das Album nun exklusiv zum Record Store Day 2025 auf limitierter silber-blauer Vinyl-Ausgabe, wobei jedes Exemplar handgepresst und einzigartig ist.

Weitere nennenswerte Exklusivitäten: