Kanye West: Fans müssen weiterhin auf DONDA 2 warten

Wo bleibt DONDA 2? Das fragen sich Fans, nachdem jenes Album von Kanye West für den 22. Februar angekündigt war. Ursprünglich sollte es wie die meisten Releases um Mitternacht erscheinen. Kanye West hat schon öfter Veröffentlichungstermine in seiner Karriere versäumt. Doch musste er diesem Falle vielleicht erst technische Probleme beheben? Die Platte sollte nämlich nicht wie üblich auf den gängigen Streaming-Diensten veröffentlicht werden, sondern ausschließlich auf seinem eigenen exklusiven Stem-Player.

Ein Fan schrieb empört: „Es ist 22:22 Uhr und ihr habt immer noch nicht #DONDA2 veröffentlicht, wie viele 2en müssen noch ausgerichtet werden, damit ihr es veröffentlichen könnt!“

It’s 22:22 in 🇿🇦 and ye still hasn’t dropped #DONDA2, how many more 2s need to be aligned so ye can drop yo!😢 — Tyler🌺 (@reborntylerr) February 22, 2022

Andere Fans nutzten die Wartezeit währenddessen kreativer und erstellten unter anderem einige Memes:

#DONDA2 Where are you? It’s 2/22/22, does anyone have access to DONDA 2? 🕺🕺🏻 pic.twitter.com/dcyyOSJYTV — Z89 (@Z89radio) February 23, 2022

West verkündete am 17. Februar auf Instagram, dass sein neues Album nur auf dem Stem-Player zu hören sei. Er wolle sich somit vom „unterdrückerischen System“ der Musikindustrie befreien, so der Rapper. Schon vor der geplanten Veröffentlichung machte West publik, dass DONDA 2 bereits 1,3 Millionen US-Dollar eingespielt habe. ,,Jeder, der unsere Revolution unterstützt, verändert das Spiel für alle Künstler. Wir müssen uns nicht mehr vor Leuten beugen, die sich nicht einmal wirklich für Musik interessieren“, schrieb West in einem mittlerweile wieder gelöschten Post. West hat bisher noch nicht verraten, wann das Album nun tatsächlich erscheinen wird.