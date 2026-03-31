Kanye West: Nach über 10 Jahren wieder Konzerte in Deutschland?

Als Ye zuletzt als Teil seiner Yeezus-Tour in Deutschland spielte, nannte er sich noch Kanye West.

Als Kanye West zuletzt in Deutschland aufspielte, war Angela Merkel noch Kanzlerin und die DFB-Elf fast, aber noch nicht ganz Weltmeister in Brasilien. 2014 war das. Damals war der Rapper sogar zweimal in Berlin zu sehen, mit einem Gastauftritt bei einem Gig von Drake und mit einem Auftritt in der Wuhlheide. Seitdem besucht er Good Ol‘ Germany nur noch aus PR-Gründen. Tour? Fehlanzeige!

Andere europäische Länder und sogar Großbritannien wurden allerdings in letzter Zeit ebenso mit Abwesenheit bestraft. Das ändert sich bekanntlich in diesem Jahr. Ye, wie sich West nun nennt, plant Gastspiele gleich in mehreren Ländern:

Istanbul, Türkei: 30. Mai 2026 (Atatürk-Olympiastadion)

Arnheim, Niederlande: 6./7. Juni 2026 (GelreDome)

Marseille, Frankreich: 11. Juni 2026 (Orange Vélodrome)

Reggio Emilia, Italien: 18. Juli 2026 (RCF Arena / Hellwatt Festival)

Madrid, Spanien: 30. Juli 2026 (Riyadh Air Metropolitano)

Algarve, Portugal: 7. August 2026 (Estádio Algarve

Vom 10. bis 12. Juli ist der Musiker zudem Headliner beim Wireless Festival und will gleich dreimal im Finsbury Park auftreten. Wir dürfen gespannt sein, ob all diese Gigs auch stattfinden werden nach all den Eskapaden der letzten Jahre. Immerhin das neue Album „Bully“ steht inzwischen in den Läden, auch wenn es offenbar für den Einsatz bei Spotify und Co. noch einmal in den letzten Wochen neu zusammengesetzt wurde.

Konzerte von Ye in Deutschland?

Bleibt die Frage, ob Ye auch bald wieder in Deutschland seine Songs singen wird. Derzeit sind noch keine Konzerte angekündigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändert, ist allerdings gering. Zu deutlich ist der Tour-Kalender für Ye bereits durchgeplant. Zudem gibt es neben der inzwischen üblichen Exklusivitäts-Strategie (viele Shows werden als einziges Konzert im jeweiligen Land vermarktet) in Deutschland im Sommer bereits einige XXL-Konzerte in Stadien, etwa von Helene Fischer und Linkin Park.

Von Verhandlungen mit deutschen Veranstaltern ist zudem nichts bekannt. Hinweise für Konzerte in Berlin, München oder in anderen Städten fehlen bislang völlig.

Wen es dennoch trotz saftiger Ticketpreise bis zu 800 Euro zu einem der Auftritte von Ye in einem anderen Land zieht, der sollte sich auf eine von Standard-Konzerten abweichende Performance vorbereiten. Darauf weisen derzeit bereits die Konzertveranstalter in den Niederlanden und Italien hin.