Kanye West live 2026: Alle Infos zu Tickets, Terminen, Kontroversen & neuer Musik

Gigantische Dimensionen: Kanye West bucht Europa-Venues für bis zu 103.000 Zuschauer:innen. Termine in den Niederlanden und Italien.

Kanye West goes Europa und das nach jahrelangem Fernbleiben. Aber wollen ihn die Leute überhaupt live sehen? Neue Musik soll es wohl auch geben. Hier mehr Infos.

Europa-Abstinenz adé

Der US-amerikanische Rapper, der sich vor ein paar Jahren in Ye umbenannte, beendet seine europäische Tour-Pause und will sich für zwei Shows in den Niederlanden und Italien blicken lassen.

Am 6. Juni 2026 ist ein Gig im GelreDome in Arnhem geplant, am 18. Juli gastiert er angeblich in der RCF Arena (Campovolo) in der italienischen Provinzhauptstadt Reggio Emilia.

Zwei Konzerte mit massig Kapazitäten?

Es werden die ersten beiden Konzerte des kontroversen Künstlers seit 14 Jahren sein – für die Niederlande jährt sich sein Bühnen-Comeback sogar stolze 15 Jahre. Dafür bucht der 47-Jährige Venues mit ausreichend Kapazität. Die Location in Holland hat Platz für 34.000 Besucher:innen und der Veranstaltungsort in Italien – der als größte Freiluft-Musikarena gehandelt wird – hat eine Kapazität, die zwischen 10.000 und 103.000 Musikliebhaber:innen beherbergen kann. Was plant Ye da Großes?

Tickets und Show-Preview

Die Leute wollen ihn wohl weiterhin live erleben. Denn der Vorverkauf für die Show in Italien ist schon rum und es sind nur noch vereinzelte Tickets zu hohen Summen zwischen 413 Euro und 870 Euro zu ergattern.

Tickets für seinen geplanten Holland-Gig gehen am Donnerstag, den 12. Februar, um 10:00 Uhr in den Vorverkauf. Einen Tag später um die gleiche Uhrzeit startet der reguläre Presale – Preise noch unbekannt.

Laut Auskunft der niederländischen Location wird von West „kein Standard-Konzert“ erwartet. Der umstrittene Künstler ist laut Veranstalter:innen für seine „künstlerische Vision, groß angelegte Produktion und immersives visuelles Erlebnis“ bekannt.

Ye auf Entschuldigungskurs vor Album-Release

Der Rapper, Musikproduzent und Modedesigner richtete sich Ende Januar 2026 mit einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ an „diejenigen, die ich verletzt habe“ und führte sein vorheriges antisemitisches Verhalten auf eine Hirnschädigung sowie anhaltende Probleme mit seiner bipolaren Störung zurück. In einem darauffolgenden Interview ordnete er seine Ausfälle weiter ein. Fragen bleiben dennoch offen.

Auch die nach seiner Motivation, denn: Die Veröffentlichung der Quasi-Entschuldigung erfolgt nur wenige Tage vor der Release seines angeblich neu erscheinenden Albums „Bully“. Die für den 30. Januar geplante Veröffentlichung wurde erneut verschoben – nun soll die Platte am 30. März rauskommen.

Zudem stehen mehrere Großkonzerte in Mexiko-Stadt für das Wochenende nach Release an. Beobachter:innen sehen in der zeitlichen Abstimmung der Erklärung mit dem Album-Release und den anstehenden Konzerten einen strategischen Schachzug.

Kontroverse um antisemitische Äußerungen reicht Jahre zurück

Die antisemitischen Ausfälle von Kanye West sind kein neues Phänomen. Bereits um 2023 kam es zu öffentlichen Tiraden, die sich Anfang 2025 intensivierten. Zu den kontroversen Aktionen zählten gezielte antisemitische Aussagen, Merchandise-Artikel mit Hakenkreuz-Symbolik und ein Song mit dem Titel „H*** H****r“.

Die Konsequenzen für seine Karriere blieben nicht aus: In den darauffolgenden Monaten wurden Konzerte in Brasilien abgesagt, sein Visum für Australien wurde widerrufen. Kanye West erklärte, dass familiäre Bindungen, tiefe Beziehungen und langjährige Freundschaften durch seine „impulsiven, schrecklichen Aussagen“ beschädigt worden seien.