Kanye West: „Donda 2“ soll in exklusivem Streaming-Player erscheinen

Foto: AFP via Getty Images, PATRICK KOVARIK. All rights reserved.

Kanye West hat sein neues Album „Donda 2“ für den 22. Februar angekündigt. Die Platte soll dieses Mal nicht auf allen gängigen Streaming-Plattformen erscheinen: Der Rapper hat einen eigenen Musikplayer als Schauplatz gewählt.

Kanye West als Systemkritiker der Musikindustrie?

Die Negativschlagzeilen über Streamingdienste wie Spotify und Co. häufen sich. Die Künstler*innen würden mit dem Upload ihrer Songs kaum noch etwas verdienen, die Einnahmen der Streaming-Anbieter seien ungerecht verteilt. Gründe, die West offensichtlich in seiner Entscheidung beeinflussten. Der Rapper schrieb auf Instagram: „Heute erhalten die Künstler nur 12% des Geldes, das die Industrie verdient. Es ist an der Zeit, die Musik von diesem erdrückenden System zu befreien.“

Unerwähnt bleibt der angesetzte Preis von West. Um das Album künftig auf dem Stem-Player hören zu können, sollen Fans 200 US-Dollar zahlen. Es bleibt abzuwarten, ob die Fans des Rappers seine Musik derartig wertschätzen und bereit sind, eine so beachtliche Summe zu zahlen.

Zusätzlich machte West in einem weiteren Post auf ein (fast) neues Gadget des Albums aufmerksam. Dieses hatte er bereits bei seinem Vorgänger DONDA genutzt. Man soll wieder Elemente des Songs einzeln abspielen können. Somit können die Zuhörer*innen entscheiden, ob sie gerade lieber den Gesang, Bass oder das Schlagzeug hören möchten.