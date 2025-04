Kanye West glaubt, man will ihn durch Kendrick Lamar ersetzen

Kanye West sorgt weiterhin für Schlagzeilen, weil er sich via Social Media so auslässt, wie es dem Rapper gerade in den Sinn kommt. Diesmal steht Kendrick Lamar im Zentrum seiner Tirade auf X (ehemals Twitter). Denn der soll angeblich Wests Platz in der Rap-Welt einnehmen – so seine Anschuldigung.

West soll aber dennoch größer als Lamar sein?

In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf X behauptete Ye hieß es: „Die Industrie will mich durch Kendrick ersetzen.“ Anlass für diese Theorie war das Lamar-Musikvideo „luther“, das kürzlich veröffentlicht wurde – laut West sei dessen Popularität nur durch den Einsatz von Bots zustande gekommen. Seit dem Gefecht zwischen Lamar und Drake tauchen solche Vorwürfe im Netz immer wieder auf.

Und dass Kendrick Lamars Streaming-Zahlen und Videoaufrufe angeblich in die Höhe manipuliert werden, sei für Ye kein Zufall: „Als ich GRADUATION (2007) rausgebracht habe, stand auch alles hinter mir. So ist das eben in diesem Beruf“, schrieb West in dem X-Beitrag. Weiter behauptete der 47-Jährige: „Er hat 24 Grammys. Sie versuchen strategisch, das, was ich erreicht und verdient habe, mit N**** zu löschen, an die sich in 100 Jahren keiner mehr erinnern wird. Ich bin bei weitem der wichtigste Künstler unserer Lebenszeit. Alle, die beim Super Bowl und den Grammys mitarbeiten, können mir für immer meinen D**k lutschen, N****“.

West bezeichnet sich als unantastbaren GOAT

Wer Rap-Fan ist, dürfte auch den Beef um den GOAT-Titel zwischen Kendrick Lamar, Kanye West und Drake bereits kennen. Wer ist der GOAT, der Greatest of All Time? Für Kanye steht fest: Die Krone gehört allein ihm. „ES GIBT NUR EINEN GOAT. ICH BIN AUF MEINER SEITE. MEINE FREUNDE NENNEN MICH YE“, schrieb er im März 2024 in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post – und löschte in diesem Zuge alle anderen Inhalte auf seinem Account. Die Message war klar: Kanye will keine Konkurrenz auf dem Rap-Thron.

West ist längst nicht mehr nur für seine Musik bekannt, sondern zunehmend für seine polarisierenden Aussagen. Ein Beispiel dafür lieferte er Anfang Februar, als er auf seiner Yeezy-Website ein Shirt mit Hakenkreuz-Motiv für 20 US-Dollar zum Verkauf anbot.