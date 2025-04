Kanye West: Die WW3-Tracklist und die dazugehörigen Nazi-Bezüge

Ye soll angeblich am 4. April sein neues Album WW3 veröffentlichen. Darunter der gleichnamige Song, ein Feature mit Dave Blunts. Aber auch ein Song über seine nun wohl Ex Bianca Censori ist darauf zu finden, wie auch so einige Nazi-Bezüge.

Was will er uns damit sagen?

Der Rapper postete auf X eine handgeschriebene Liste an potentiell neuen Songs. Siehe hier:

Viele Songs der mutmaßlichen Tracklist tragen Personennamen. Darunter „Cosby“, „Bianca“, „Vergil“, „Hitler“ und „Jesus“. Wer den NS-Bezug weiter spannen möchte, kann auch den elften Song „Nitrous“ hinzunehmen. Denn „nitrous“ wird mitunter mit „Salpeter“ übersetzt, womit Walter Salpeter, ein SS-Führer, mit von der Partie wäre.

Zurück zu den Songtiteln, die als Personennamen gelesen werden können: Bill Cosby wurde 2019 wegen sexualisierter Gewalt zu mindestens drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt.

Bianca Censori war wiederum bis vor Kurzem mit Kanye West zusammen. In „Bianca“ rappt Ye wohl: „We the new Cassie and Diddy“ (Wir, die neuen Cassie und Diddy), was als Anspielung der toxischen Beziehung von Cassie und Sean Diddy Combs in Verbindung gebracht werden könnte, die mit einer Klage seitens Cassie endete. Nachgewiesen werden konnte, dass Combs sie in einem Hotelflur verprügelte. Ihre Klage wegen sexualisierter Gewalt endete in einem Vergleich.

Statt wie G-Eazy und Bebe Rexha „Me, Myself and I“ zu rappen, rappt Ye hingegen „Hitler, Ye and Jesus“. Mit nur einem Bezug auf Adolf Hitler lässt er es aber nicht sein. Denn die Grußformel der Nazis ist ein weiterer Track.

Im Song „WW3“ singt der 47-Jährige: „They tellin’ me that I’m a bully, I’m antisemitic, fully / They sayin’ I’m actin’ like Hitler / But how am I actin’ like Hitler? When I am a fucking n****“ (Sie erzählen mir, ich sei ein Bully, ich sei antisemitisch, total / Sie sagen mir, ich verhalte mich wie Hitler / Aber wie kann ich mich wie Hitler verhalten / Wenn ich ein N**** bin).

Besonders mit dem Song „Stronger“ aus dem Album GRADUATION wurde Kanye West berühmt. Sein Ruf begann sich deutlich zu verändern, nachdem er im Dezember 2022 Kommentare machte, in denen er Adolf Hitler bewunderte, den Holocaust leugnete und sich in einem Interview mit Alex Jones‘ „Infowars“ als Nazi bezeichnete.

Im Februar 2025 machte der Multimillionär weitere antisemitische Äußerungen auf X, die zu breiter Verurteilung führte. Während des Super Bowls 2025 veröffentlichte der US-Amerikaner einen Link zu seinem Shop, der ausschließlich ein Shirt mit Hakenkreuz zum Verkauf anbot.