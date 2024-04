Kanye West möchte wohl in die Pornoindustrie einsteigen

Ye soll bereits „in fortgeschrittenen Gesprächen“ sein, „um tatsächlich etwas auf die Beine zu stellen“.

Rapper und Produzent Ye (Kanye West) soll sich Gerüchten zufolge beruflich einen weiteren Karrierezweig ins Auge gefasst haben. So soll er nun ein eigenes Porno-Filmstudio eröffnen wollen.

So sieht der Porno-Plan von Ye aus

Nachdem Adidas 2022 aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen die Zusammenarbeit mit Ye und seiner Marke Yeezy beendete, scheint es ihn wieder in den Fingern zu jucken – er will mehr als nur Musik herausbringen. So soll ein Sprecher des Künstlers „TMZ“ gegenüber gesagt haben, dass Ye „fest entschlossen“ sei, ein Unternehmen für Sexfilme aufbauen zu wollen.

Ye würde mit Partner:innen „in fortgeschrittenen Gesprächen“ sein, „um tatsächlich etwas auf die Beine zu stellen“. Mit dem „Yeezy Porn Studio“ würde Ye eine „breitere Abteilung für Erwachsenenunterhaltung“ bei seiner Muttergesellschaft Yeezy andenken.

Für die Zusammenarbeit soll er sich bei bei der Umsetzung seiner Business-Pläne angeblich bei Mike Moz, dem Ex-Mann von Porno-Darstellerin und Regisseurin Stormy Daniels, Unterstützung suchen.

Starttermin für die Yeezy-Sexfilme

Wenn die Planung aufgeht, wird es mit den Veröffentlichungen von Yes Pornos bereits im Sommer losgehen.

Welchen Part Ye konkret in der Firma übernehmen will, ist unklar. Weiterhin hat sich der US-Artist selbst noch nicht öffentlich zur Gerüchteküche geäußert.