Kanye West will wirklich nur noch „Ye“ genannt werden

Er lehnt seinen bürgerlichen „Sklavennamen“ ab, wie er selbst erklärt. Jetzt bekommt er öffentlichen Support.

Kanye West verlangt ab sofort nur noch Ye genannt zu werden. Grund dafür ist, dass sein früherer Name ein „Sklavenname“ sei und er mit diesem nicht mehr in Verbindung gebracht werden möchte.

Legal geändert

Bereits 2021 beantragte West vor einem Gericht in Los Angeles, seinen Namen legal in Ye zu ändern. Dieser Antrag wurde auch genehmigt, nur die Öffentlichkeit bevorzugte weiterhin seinen bürgerlichen Namen.

Doch sein Angestellter, der Influencer Milo Yiannopoulos, hat in einem offenen Brief gefordert, den Rapper nur noch als Ye zu bezeichnen. Im Schreiben heißt es:

„Ye ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt, auf Augenhöhe mit Präsidenten und Päpsten. Er hat die Entscheidung, seinen Namen zu ändern und damit möglicherweise einen Teil des immensen Wertes der Marke ‚Kanye West‘ zu opfern, nicht leichtfertig getroffen. Die Änderung wurde vollständig, legal und dauerhaft vorgenommen. Das ist es, was er jetzt ist. Sein Name ist Ye.“

Yiannopoulos sagt laut „NME“ , er wende sich an „Streaming-Plattformen, Verlage, Geschäfte, Gewerkschaften, Websites mit Liedtexten und Datenwiederverkäufer“, um die Änderung durchzusetzen, da sie zu den „sichtbarsten Plattformen“ gehörten.

Aber nicht genug – der 46-Jährige wird in dem Schreiben auch als eine „enorm einflussreiche und historische Figur“ bezeichnet. Der Rapper habe seinen Namen bereits mehrfach als einen „Sklavenname“ bezeichnet und „Ye ist ein Schwarzer Mann in Amerika, der das Recht auf volle Selbstbestimmung haben will, wie jeder andere auch.“