Fan-Wut auf Wu-Tang Clan: Vier Mitglieder fehlen bei finaler Tour

Statt zehn standen nur sechs Wu-Tang-Clan-Mitglieder auf der Bühne – trotz versprochener Abschluss-Reunion.

Der Wu-Tang Clan ist auf seiner finalen Welttournee unterwegs. Nach den Konzerten in Europa zogen sie nun weiter nach Australien, um dort Ende März in Melbourne und Sydney zu spielen.

Den Auftritten in Melbourne und Sydney folgte allerdings einige Kritik an der Hip-Hop-Crew. Denn die Gruppe stand nicht wie geplant zu zehnt, sondern nur zu sechst auf der Bühne. Dass Method Man es nicht nach Australien schaffen würde, hatten sie bereits via Instagram angekündigt. Dass aber auch Raekwon, Cappadonna und Young Dirty Bastard nicht bei den Shows dabei sein würden, war für die Fans zuvor nicht klar.

Chaotische Performance enttäuscht das Publikum

Besonders enttäuschend ist das ausgerechnet bei „The Last Chambers“, der groß angekündigten letzten Tour, bei der alle Mitglieder eingeplant waren. Hinzu kam, dass die Performance vieler Songs laut „The AU Review“ nur mittelmäßig ausfiel: „Es wirkte chaotisch und unübersichtlich, da die Mitglieder sich gegenseitig ins Gehege kamen, während sie versuchten, für andere einzuspringen.“ Viele Zuhörer verließen den Gig enttäuscht.

Dass bei Konzerten nicht alle Bandmitglieder auftreten – sei es wegen Krankheit oder interner Streitigkeiten – ist nicht ungewöhnlich. Was genau hinter den Ausfällen der Wu-Tang-Clan-Mitglieder steckte, blieb unbekannt. Method Man war allerdings bereits in den Jahren zuvor bei Tourneen ausgefallen – umso größer nun die Enttäuschung der Fans.

Immerhin: Tickets vollständig erstattet

Der Ticketdienst Ticketek bot den Showbesucher:innen in Melbourne und Sydney vollständige Rückerstattungen an. Normalerweise sind Line-up-Änderungen durch die AGBs gedeckt, und Tickets müssen nicht erstattet werden. Da die Tour jedoch als letzte Reunion mit allen Gründungsmitgliedern beworben worden war und fast die Hälfte der Gruppe fehlte, wurden die Ticketkosten dennoch zurückgezahlt.

Solche Rückerstattungen sind selten, aber nicht ausgeschlossen. Beispielsweise gab es eine große Welle von Rückzahlungen, als AC/DC-Sänger Brian Johnson 2016 aus gesundheitlichen Gründen die Tour abbrechen musste und durch Axl Rose ersetzt wurde. Als Zayn Malik 2015 aus der Boyband One Direction ausstieg, spielten diese die verbleibenden Shows in Manila und Jakarta zu viert – die Kosten wurden in diesem Fall jedoch nicht erstattet.

Meist werden Konzerte bereits im Vorfeld komplett abgesagt oder verschoben, um negative Reaktionen der Fans zu vermeiden. Schließlich kaufen diese Tickets, um die gesamte Band zu sehen – und nicht nur einen Teil davon.