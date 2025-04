Kanye West offenbart: Er ist nicht mehr mit Bianca Censori zusammen

Was bisher nur Gerüchte waren, macht Ye nun mit einem Rap öffentlich: Seine Frau Bianca Censori und er sollen getrennte Wege gehen.

In seinem neuen Track mit dem wenig spekulativen Titel „Bianca“ lässt der 47-Jährige die Welt wissen (zu Deutsch): „Mein Baby, sie ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen / Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin, ich verstehe es einfach nicht.“

Also hat sie Schluss gemacht?

Nach zwei Jahren soll also Schluss sein beim Ehepaar. Doch auch, wenn der Rapper die Behauptung aufstellt, die 30-jährige Australierin hätte die Heirat einst erzwungen (konkreter wird er hier nicht), so scheint Kanye West doch nicht ganz glücklich zu sein mit der Beendigung ihrer Beziehung. So teilt er in „Bianca“ weiter mit, dass er „nicht schlafen“ werde, bis er sie zurückerobert hätte.

Wie er die Beziehung jetzt retten wolle, ließ er die Zuhörenden in dem Song, der auf seiner neuen LP WW3 zu finden ist, nicht erfahren. Dennoch legen seine Zeilen nahe, dass Censori diejenige war, die einen Schlussstrich zog.

Ye meint, seine Gattin hätte die X-Tirade nicht mehr ausgehalten, hätte Panikattacken gehabt und wäre dann geflüchtet.

Drohung?

Weiterhin heißt es von West: „Ich verfolge meine Bitch durch ein App“, womit er vermuten lässt, dass er Bianca Censori überwacht. Details und Fakten gibt es hierzu jedoch nicht.

Vor Censori war West mit Kim Kardashian zusammen – die zwei heirateten 2014 und ließen sich 2022 scheiden. Aus der Zeit gehen vier Kinder hervor.