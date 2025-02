Kanye West und Bianca Censori: Sprecher kommentiert Trennungsgerüchte

Sind Kanye West und Bianca Censori getrennt? Ein Sprecher des Rappers hat sich nun geäußert.

In den vergangenen Tagen machten erneut Gerüchte über eine angebliche Trennung zwischen Kanye West und seiner Ehefrau Bianca Censori die Runde. Mehrere Medien, darunter die „Daily Mail“ und „Page Six“, berichteten, dass sich das Paar in einer Krise befinde und bereits eine finanzielle Einigung über fünf Millionen US-Dollar für Censori getroffen worden sei.

Diese Spekulationen wurden unter anderem durch Wests jüngste Skandale angeheizt. Der umstrittene Rapper sorgte in den letzten Tagen mit antisemitischen Äußerungen sowie dem Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuz-Symbolik auf seiner Yeezy-Website für Empörung. Berichten zufolge soll dies für Censori der letzte Auslöser gewesen sein, um die Beziehung zu beenden. Ein Insider sagte gegenüber „Page Six“: „Bianca hat genug. Sie hat Ye in guten und schlechten Zeiten unterstützt, aber es gibt eine Grenze. Die Dinge sind eskaliert, und sie kann das nicht länger mittragen.“

Kanye West und Bianca Censori getrennt? Das sagt sein Sprecher

Milo Yiannopoulos, ein durchaus umstrittener Publizist und Sprecher von Kanye West, stellte nun in einem Statement klar, dass das Paar weiterhin zusammen sei. In einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter sagte er: „Ye und Bianca sind in Los Angeles und werden den Valentinstag gemeinsam verbringen. Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen und nicht aus unbestätigten Gerüchten der Boulevardpresse.“ Ob sie den Tag jedoch auch als Paar gemeinsam verbringen?

Es gibt weiterhin Spekulationen darüber, ob die Ehe von Kanye West und Censori tatsächlich noch Bestand hat. Einige Beobachter weisen darauf hin, dass Censori zuletzt nicht mehr in der Öffentlichkeit an der Seite von West gesehen wurde. Zudem gab es Berichte, dass sie sich zunehmend von seinem Umfeld distanziert habe.

Kanye West und Bianca Censori hatten im Januar 2023 geheiratet, nur wenige Monate nach Wests Scheidung von Kim Kardashian. Während der Beziehung fiel Censori oft durch ihren extravaganten Kleidungsstil auf, den viele als ein bewusstes Stilmittel von West ansahen. In Interviews ließ sie sich jedoch nie konkret zu ihrem Ehemann oder dessen umstrittenem Verhalten hinreißen.