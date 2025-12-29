„Stranger Things“ Staffel 5: Die Wahrheit über Nancy und Jonathan

Die Ring-Szene zwischen Nancy und Jonathan sorgt für Verwirrung. Die Duffer-Brüder klären auf: Was in „Stranger Things“ Staffel 5 wirklich passiert ist.

Mit der Veröffentlichung der vorletzten Folge der fünften und finalen Staffel von „Stranger Things“ hat Netflix die Spannung kurz vor dem großen Serienfinale am Silvesterabend weiter gesteigert. Die drei neuen Episoden, die am 26. Dezember erschienen, sollen emotional auf den Abschluss vorbereiten – doch eine zentrale Szene sorgt nun für anhaltende Diskussionen unter den Fans. Achtung: Spoiler zu Folge sieben!

Ein „Nicht-Heiratsantrag“?

Im Fokus steht ein Gespräch zwischen Nancy Wheeler und Jonathan Byers, gespielt von Natalia Dyer und Charlie Heaton. In einer ruhigen Szene sprechen die beiden offen über ihre Beziehung und all die Dinge, die zwischen ihnen stehen. Jonathan offenbart schließlich, dass er einen Verlobungsring bei sich trägt, und macht Nancy einen Heiratsantrag. Sie sagt Ja, gesteht ihm ihre Liebe und küsst ihn – kurz bevor beide einen möglichen Fluchtweg entdecken. Für viele Zuschauer:innen wirkte der Moment wie ein versöhnlicher Wendepunkt.

Die Duffer-Brüder stellen klar: „Das ist eine Trennung“

Umso größer war die Irritation, als die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer später klarstellten, dass genau diese Szene das Ende der Beziehung markieren sollte. Gegenüber dem Magazin „People“ erklärten sie unmissverständlich: „Das ist eine Trennung.“ Besonders bemerkenswert: Auch Nancy und Jonathan selbst bezeichnen den Moment innerhalb der Szene nicht als klassischen „Proposal“, sondern als sogenanntes „Unproposal“. Gerade diese Wortwahl sollte deutlich machen, dass es sich nicht um einen echten Heiratsantrag, sondern um einen bewussten Abschied handelt. Ist Nancy nun frei für Steve „The Hair“ Harrington?

Trotz allem, was Nancy und Jonathan gemeinsam durchmachten, und obwohl ihre Beziehung auf gegenseitigem Verständnis für die Geschehnisse baute, entschieden die Duffer-Brüder, ihnen kein gemeinsames Ende zu schreiben: „Am Ende des Tages hatte Nancy das Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Und Jonathan in gewisser Weise auch. Sie spüren, dass sie in mancher Hinsicht zusammen sein müssen. Besonders, wenn man viel gemeinsam durchmacht.“ Nancy solle die Chance bekommen, sich selbst zu finden, so die Duffers weiter bei „Entertainment Tonight“.

Emotional intensiver Abschied für die Schauspieler:innen

Für die beiden involvierten Schauspieler:innen, Natalia Dyer und Charlie Heaton, die 2017 ihre Beziehung auch abseits der Serie öffentlich machten, bedeutete die Wendung eine intensive Auseinandersetzung. „Nat und Charlie hatten das Drehbuch vor ein paar Monaten bekommen, und es war ein großer Moment für sie – ein großer Moment für ihre Figuren,“ berichten die Duffer-Brüder. „Sie hatten sehr lange daran gearbeitet. Das sieht man in der Schlussszene.“

Fans zeigen sich verwirrt auf TikTok:

Diese Intention sei dem Publikum jedoch nicht klar genug vermittelt worden, kritisieren viele Fans. In den sozialen Medien häuften sich Kommentare wie: „Das wirkte überhaupt nicht wie eine Trennungsszene“ oder „Wer hat noch verpasst, dass sich die beiden getrennt haben?“

Die Debatte reiht sich in eine größere Diskussion um die Serie ein. Seit dem Start von „Stranger Things“ im Jahr 2016 hat kein Mitglied der Hauptbesetzung die Serie verlassen, was manche Zuschauer:innen als Verlust an Spannung empfinden. Die Duffer-Brüder betonen jedoch, dass sie bewusst auf reine Schockeffekte verzichten – zugunsten emotionaler Konsequenzen für ihre Figuren.