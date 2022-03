Kanye West wurde nach rassistischen Beleidigungen von Instagram suspendiert

Foto: AFP via Getty Images, SAUL LOEB. All rights reserved.

Kanye West darf wegen des Verstoßes der Nutzungsbedingungen für 24 Stunden kein Instagram nutzen. Immer wieder hatte der Rapper auf der Plattform Fehlinformationen über Ex-Frau Kim Kardashian und ihren neuen Freund Pete Davidson verbreitet. Seine rassistischen Beleidigungen gegenüber dem „The Daily Show“-Moderator Trevor Noah wollte die Plattform jedoch nicht mehr billigen.

Empfehlung der Redaktion Pete Davidson verteidigt Kim Kardashian – und schickt Bett-Selfie an Kanye West

Noah sprach in dem Beitrag über Wests übergriffiges Verhalten gegenüber seiner Ex-Frau Kardashian. Laut des Moderators handle es sich hier nämlich um ein grundlegendes Problem, welches zu deutlich schlimmeren Dingen führen könnte. Anschließend leitete er zu einem sehr persönlichen Fall über. Er erzählte wie seine Mutter von ihrem Partner misshandelt und dennoch nicht ernst genommen wurde. Im Umkehrschluss sei ihr sogar vorgeworfen worden, sie würde „überreagieren“, so Noah. Wenig später sei seiner Mutter vom Partner in den Hinterkopf geschossen worden.

Der Vergleich brachte West offensichtlich stark in Rage. Er postete im Anschluss mehrere Fotos von Noah und schrieb in der Bildunterschrift „Kumbaya, my lord“. Dabei ersetzte er ein Wort durch eine rassistische Beleidigung. Laut ,,TMZ“ führte ein Sprecher von Instagram an, dass dieser und weitere Posts „gegen die Richtlinien von Instagram zu Hassreden, Belästigung und Mobbing verstoßen“ würden. Deshalb wird die Welt jetzt einen Moment lang Ruhe von Kanye Wests Wutanfällen haben.

Schaut hier den Beitrag von Trevor Noah im Stream an: