Kanye Wests Jogginghosen gibt es bald für Jedermann – dank adidas

Kanye West und adidas führen ihre Zusammenarbeit weiter und werden die „Calabasas“-Jogginghosen aus der vergangenen Modekollektion des Rappers, Yeezy Calabasas, ab nächster Woche in einer preiswerteren Version vertreiben.

Die Track Pants, die es in schwarz und weinrot gibt, werden um die ikonografischen drei Steifen adidas’ ergänzt, ohne dabei auf den von West designten „Calabasas“-Schriftzug zu verzichten. Durch die größere Stückzahl und den Vertrieb durch den deutschen Sportartikelgiganten kann der Preis der Freizeithose von knapp 300 auf 120 US-Dollar gedrückt werden.

Zunächst werden die Yeezy Calabasas Track Pants ab dem 8. Oktober ausschließlich in den USA erhältlich sein, bevor sie ab dem 22. November weltweit online in adidas Web-Store und bei Yeezy Supply und in ausgewählten adidas-Ladengeschäften verfügbar sein werden. Die Liste aller Läden, in denen Ihr die Jogginghosen shoppen könnt, findet Ihr auf der adidas-Website.

Darüber hinaus hat Kanye West übers Wochenende seinen Yeezy-Supply-Webshop wieder aufgefüllt. Viele bereits vergriffene Teile seiner Yeezy Season 5 sind seitdem – und noch immer – online erhältlich.