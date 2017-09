Kasabians Frontmann Tom Meighan zeigt, wie der perfekte Tee zubereitet wird

Die Frage nach der besten Zubereitung von Tee hat womöglich schon ganze Kriege ausgelöst. Jeder hat seine ganz eigene Auffassung davon, wie der beste Tee zubereitet wird. Mit oder ohne Milch, fünf oder acht Minuten ziehen lassen und natürlich die Frage, wie viel Zucker hinzugefügt wird.

Der Frontmann der Band Kasabian, Tom Meighan, zeigt in einem Clip, wie er seinen perfekte Tee zubereitet. In dem Video des Radiosenders „Radio X” erklärt der Sänger jeden Schritt – von „Wasser kochen“ bis zur richtigen Milch. Im Gegensatz zu anderen Personen, lässt Meighan seinen Tee immer besonders lang ziehen. „Don’t panic, let it brew” sagte der Engländer. Einer der größten Fehler, den man laut Meighan beim Tee zubereiten machen kann, ist zu schnell die Milch hinzuzugeben. „Everything’s calm. Don’t rush it. Leave it alone.” Er muss es ja wissen, schließlich trinken die Engländer doch so viel Tee.