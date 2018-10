Kate Bush: Gesamtwerk als Vinyl und CD wieder aufgelegt

Kate Bush feierte dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Die Pop-Ikone der 80er Jahre, die mit Hits wie „Wuthering Heights“ und „Running Up That Hill“ internationale Erfolge erzielte, machte sich in den vergangenen Jahren rar. 2011 erschien mit ,,50 Words for Snow“ ihr aktuellstes Album. 2014 gab die britische Musikerin nach 35 Jahren Bühnenabstinenz 22 Konzerte in London. Alle waren sofort ausverkauft, ebenso die Zusatzkonzerte. Nun erscheint am 16. November 2018 ihre gesamte Diskographie inklusive bisher unveröffentlichter Cover, ein gefundenes Fressen für Fans, da viele ihrer Alben seit Jahren nicht mehr auf Vinyl erhältlich waren.

Der Inhalt der Boxen gestaltet sich dabei wie folgt:

LP-FORMAT:

KATE BUSH REMASTERED IN VINYL 1

THE KICK INSIDE

LIONHEART

NEVER FOR EVER

THE DREAMING

KATE BUSH REMASTERED IN VINYL 2

HOUNDS OF LOVE

THE SENSUAL WORLD

THE RED SHOES

KATE BUSH REMASTERED IN VINYL 3

AERIAL

DIRECTOR’S CUT

50 WORDS FOR SNOW

KATE BUSH REMASTERED IN VINYL 4

12” MIXES

THE OTHER SIDE 1

THE OTHER SIDE 2

IN OTHERS’ WORDS

CD-FORMAT:

KATE BUSH REMASTERED PART 1

THE KICK INSIDE

LIONHEART

NEVER FOR EVER

THE DREAMING

HOUNDS OF LOVE

THE SENSUAL WORLD

THE RED SHOES

KATE BUSH REMASTERED PART 2

AERIAL

DIRECTOR’S CUT

50 WORDS FOR SNOW

BEFORE THE DAWN (ORIGINAL MASTERING)

12” MIXES

THE OTHER SIDE 1

THE OTHER SIDE 2

IN OTHERS’ WORDS

Das Tracklisting der 4. Vinyl-Box und der letzten 4 CDs der zweiten CD-Box lautet:

KATE BUSH – REMASTERED IN VINYL IV

12” MIXES

Running Up That Hill (A Deal With God)

The Big Sky (Meteorological Mix)

Cloudbusting (The Orgonon Mix)

Hounds Of Love (Alternative Mix)

Experiment IV (Extended Mix)

THE OTHER SIDE 1

Walk Straight Down The Middle

You Want Alchemy

Be Kind To My Mistakes

Lyra

Under The Ivy

Experiment IV

Ne T’Enfuis Pas

Un Baiser D’Enfant

Burning Bridge

Running Up That Hill (A Deal With God) 2012 Remix

THE OTHER SIDE 2

Home For Christmas

One Last Look Around The House Before We Go

I’m Still Waiting

Warm And Soothing

Show A Little Devotion

Passing Through Air

Humming

Ran Tan Waltz

December Will Be Magic Again

Wuthering Heights (Remix / New Vocal from ‘The Whole Story’)

IN OTHERS’ WORDS

Rocket Man

Sexual Healing

Mná na hÉireann

My Lagan Love

The Man I Love

Brazil (Sam Lowry’s First Dream)

The Handsome Cabin Boy

Lord Of The Reedy River

Candle In The Wind