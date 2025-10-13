Katy Perry und Justin Trudeau am Knutschen: Neue Fotos befeuern Romanze-Gerüchte

Neue Aufnahmen zeigen Katy Perry und Justin Trudeau vertraut auf einer Yacht. Die Liebesgerüchte verdichten sich.

Katy Perry und Justin Trudeau im Liebesglück? Eine Beziehung zwischen dem US-Popstar und dem ehemaligen kanadischen Premier scheint durch neue Fotoaufnahmen bestätigt zu werden. Die „Daily Mail“ veröffentlichte am 11. Oktober Bilder, die Perry und Trudeau bei Küssen und Umarmungen zeigen. Auf den Aufnahmen, die offenbar Ende September entstanden, sind die beiden auf einer Yacht vor der Küste Santa Barbaras in Kalifornien zu sehen.

Perry & Trudeau: Gerüchteküche brodelt schon länger

Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden kursieren bereits seit Monaten, öffentlich bestätigt wurde die Beziehung bisher jedoch nicht.

Bereits im Juli waren Trudeau und Perry in Montréal bei einem gemeinsamen Dinner im Restaurant Le Violon gesehen worden. Ein Video von „TMZ“ zeigte die 40-jährige Popsängerin und den 53-jährigen Politiker bei einem angeregten Gespräch.

Katy Perry trennte sich im Juli von Orlando Bloom

Katy Perry und Orlando Bloom gaben im Juli 2025 ihre Trennung bekannt. In einem offiziellen Statement das unter anderem dem US-Magazin „People“ vorliegt, heißt es, man wolle sich künftig „auf das gemeinsame Co-Parenting konzentrieren“. Zusammen haben sie die vierjährige Tochter Daisy Dove. Die Beziehung der beiden Stars hielt mit Unterbrechung rund zehn Jahre. 2017 kam es zu einer kurzzeitigen Trennung, doch bald fanden sie wieder zusammen. 2019 hielt der Schauspieler vor Perry um ihre Hand an.

Justin Trudeau seit 2023 von Ehefrau getrennt

Trudeau hatte sich 2023 von seiner Frau Sophie Grégoire nach 18 Jahren Ehe getrennt. Im März 2025 trat er als Premierminister zurück und verzichtete bei den Bundeswahlen im darauffolgenden Monat auf eine erneute Kandidatur als Abgeordneter.

Erfolgreiche Tour

Im April sorgte Perry zudem für Aufsehen, als sie an einer umstrittenen Weltraummission teilnahm. Sie war Teil einer rein weiblichen Crew, die mit dem von Jeff Bezos gegründeten Raumfahrtunternehmen Blue Origin zehn Minuten im All verbrachte. Für die massiven Umweltschäden, die solche touristischen Weltraumflüge verursachen, sowie für die Ausnutzung finanzieller Privilegien in Krisenzeiten erntete sie scharfe Kritik.