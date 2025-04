Katy Perry reagiert auf Online-Hate: „Ich bin nicht perfekt“

Seit ihrem Flug ins All musste sich Katy Perry einiges an Kritik anhören. Jetzt reagierte die Sängerin auf Instagram auf die negativen Reaktionen.

Am 14. April flog die Sängerin für wenige Minuten in den Weltraum. An Bord der Blue-Origin-Rakete befand sich eine All-Female-Crew. Auch wenn für Perry damit, wie sie selbst offenbarte, ein Traum wahr wurde, hagelte es in den Tagen darauf immer wieder Kritik – nicht nur von ihren Fans, sondern unter anderem auch von Emily Ratajkowski und Lilly Allen.

Tipps von Katy Perrys Therapeuten

Unter einem Beitrag einer Fanpage erklärte sie nun, wie sie mit den Aussagen umgeht, und bedankte sich bei denen, die sie die gesamte Zeit über supporten würden. „Ich bin so dankbar für euch. Wir sind zusammen auf dieser schönen und wilden Reise. Ich kann mir selbst treu bleiben, mein Herz offen und ehrlich, vor allem wegen unserer Verbindung“, heißt es in ihrem Kommentar.

Weiter schrieb die „Firework-Interpretin“: „Bitte wisst, dass es mir gut geht. Ich habe viel daran gearbeitet, zu wissen, wer ich bin, was echt ist und was mir wichtig ist. Mein Therapeut hat vor Jahren etwas gesagt, was mir sehr geholfen hat: ‚Niemand kann dich dazu bringen, etwas über dich zu glauben, was du nicht bereits über dich glaubst‘. Und wenn ich jemals irgendwelche Gefühle dabei habe, dann ist das eine Gelegenheit, das Gefühl dahinter zu untersuchen.“

„Müllhalde für Verstörte und Ungeheilte“

Die Musikerin scheint sich den Hate der vergangenen Wochen nicht persönlich zu nehmen. Denn weiter schrieb sie: „Wenn die Online-Welt versucht, aus mir eine menschliche Piñata zu machen, nehme ich das mit Gnade hin und sende ihnen Liebe, denn ich weiß, dass so viele Menschen auf so vielfältige Weise verletzt sind und dass das Internet so sehr eine Müllhalde für Verstörte und Ungeheilte ist.“ Auf den Inhalt der Kritiken, dass Perry mit ihrer mehrere Tausend Dollar teuren Reise ins All weder über die Auswirkungen auf die Umwelt noch über möglicherweise wichtigere Alternativen, so viel Geld auszugeben, nachgedacht hätte, ging sie nicht ein.

Statement zur „Lifetimes“-Tour

Aber auch bezüglich ihrer aktuell gestarteten „Lifetimes“-Tour musste sich die 40-Jährige einiges anhören. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos ihrer Auftritte in Mexiko, in denen über ihre Performance und ihre Bühnenshow hergezogen wird. Häufig wird ihr dabei vorgeworfen, eine schlechte Tänzerin zu sein und bei der Performance erschöpft und unmotiviert auszusehen. Vor ein paar Tagen erklärte sie diesbezüglich schon in einer Story auf Instagram, dass sie während der Shows mit einer Erkältung und Stimmproblemen zu kämpfen gehabt habe.

In Katy Perrys Statement unter dem Fan-Post hieß es nun trotzdem: „Was wirklich ist, ist jeden Abend eure Gesichter zu sehen, gemeinsam zu singen, eure Nachrichten zu lesen, eure Wärme zu spüren. Ich finde Menschen, die mir in die Augen schauen und mit denen ich singen kann, und ich weiß, dass wir uns gegenseitig auf eine kleine Art und Weise heilen, wenn ich das tun kann.“

Den Anspruch, perfekt zu sein, stelle sie sich selber nicht mehr. „Ich bin nicht perfekt, und ich habe dieses Wort tatsächlich aus meinem Vokabular gestrichen, ich bin auf einer menschlichen Reise und spiele das Spiel des Lebens mit einem Publikum von vielen, und manchmal falle ich, aber … ich stehe wieder auf und mache weiter und spiele das Spiel weiter, und irgendwie schaue ich durch mein angeschlagenes und zerschrammtes Abenteuer hindurch auf das Licht, und in diesem Licht löst sich eine neue Ebene.“