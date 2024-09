Katy Perry: So rettete die Trennung von Orlando Bloom ihr Leben

Katy Perry findet, dass das einjährige Beziehungsaus ihr Leben sowie auch ihre Beziehung mit Bloom nachhaltig verbesserte.

Katy Perry hat offenbart, dass ihre einjährige Trennung von Orlando Bloom im Jahr 2017 ihre Sicht auf das Leben veränderte und letztendlich ihre Beziehung rettete.

Andere Herangehensweisen an die Beziehung waren der Grund für die Trennung

Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich 2016 bei einer Golden-Globes-After-Party kennen, kamen zusammen und gaben 2017 ihr Beziehungsaus bekannt, bevor sie sich 2018 wieder versöhnten und im Jahr 2019 verlobten.

In einem Interview im „Call Her Daddy“-Podcast von und mit Alex Cooper sprach die 39-Jährige über die Gründe für ihre Beziehungspause. Katheryn Elizabeth Hudson, wie sie bürgerlich heißt, erklärte, dass sie und Bloom zu Beginn ihrer Liason unterschiedliche Ziele fürs Leben hatten.

„Wir waren nicht wirklich von Anfang an dabei“, so die US-Amerikanerin. „Er war es, weil er gerade eine große Phase der Enthaltsamkeit hinter sich hatte und sich Ziele gesetzt hatte. Ich war frisch aus einer Beziehung heraus und dachte, ich kann das nicht mehr. Ich muss in einen anderen Teich schwimmen, aber ich musste noch viel echte Arbeit leisten.“

Durchbruch und Neuanfang

Während ihrer Trennung arbeitete Bloom aber erstmal an sich selbst. Der 47-Jährige machte eine Woche im Hoffman Institute in Kalifornien ein Retreat, das darauf abzielt, negative Denkmuster und Verhaltensweisen durch verschiedene körperliche Aktivitäten neu zu verkabeln. „Als er zurückkam, spielte er dieses Katz-und-Maus-Spiel nicht mehr mit mir, und ich dachte mir: ‚Das ist langweilig. Ich ziehe weiter.‘ Ich war so an das Push-and-Pull unserer Beziehung gewöhnt“, erinnerte sich Perry.

Das schwierige Jahr der Trennung inspirierte sie aber schließlich, selbst an dem Retreat teilzunehmen. „Ich ging zum Hoffman Institute gegen Ende des Jahres, in dem wir getrennt waren, und bekam die Werkzeuge, um mich selbst zu verstehen. Wir sprachen dieselbe Sprache“, so Perry.

„Es hat mein Leben gerettet. Ich wäre ohne diesen Prozess und die Meditation nicht auf diesem Planeten. Der Lärm wurde so groß. Als WITNESS herauskam und sich Dinge veränderten, dachte ich, ich liebe mich wirklich selbst, aber das Fundament war von äußerer Bestätigung geprägt. Es hat mir geholfen, meine Gedanken über mich selbst neu zu verdrahten und mein Herz mit meinem Kopf zu verbinden.“

Die „I kissed a Girl“-Interpretin zeigte ihrem Jetzt-Verlobten in dieser Zeit ihre „schlechteste Seite“ und stellte fest, dass er trotzdem bei ihr blieb. „Ich zeigte ihm das Schlimmste von mir. Hier ist der nächste Test. Ich werde dir die verrückteste Bitch zeigen, die du je gesehen hast. Und er sagte: ‚Ich bin nicht erschüttert.‘ Und ich dachte mir: ‚Du bist mein Baby Daddy. Wenn dich das nicht erschüttert, dann gehen wir den Weg gemeinsam.‘“

Zusammen stark

Heute schätzt die Musikerin besonders die Unterstützung und Stärke, die ihr ihr Partner bietet. „Wenn ich zusammenbreche, kann er als Anker für mich da sein. Das ist unglaublich, weil ich normalerweise der Alpha-Typ bin, der denkt, dass er alles alleine bewältigen kann“, sagte sie im Interview. „Aber tatsächlich brauche ich Hilfe. Ich brauche ihn.“

Das Paar, das 2020 eine Tochter mit dem Namen Daisy bekam, hat weiterhin daran gearbeitet, die Beziehung zu stärken, einschließlich Paartherapien.

„Wir möchten uns weiterentwickeln, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir in dieser Beziehung sind – um bessere Menschen zu werden und unser wunderschönes Kind großzuziehen. Wir durchlaufen verschiedene Phasen. Je mehr wir an uns arbeiten, desto mehr finden wir die nächste Stufe. Manchmal stecken wir fest und sagen: ‚Okay, wir müssen uns wieder zusammenreißen, auch wenn wir müde sind oder es unbequem ist. Aber wir machen es.‘“