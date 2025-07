Katy Perry weint auf der Bühne nach Trennung von Orlando Bloom

Katy Perry, die in den vergangenen Wochen kurz vor ihrer „Lifetimes Tour“ aufgrund ihres Fluges ins All stark kritisiert wurde, stand nun wieder in den Schlagzeilen. Nachdem die Sängerin der Kritik zunächst standhielt und den nordamerikanischen Abschnitt der Tour erfolgreich beendete, reiste sie im Juni für 15 Konzerte nach Australien. Dort wurde es jedoch emotional. Kurz nach ihrer Trennung von Schauspieler Orlando Bloom konnte Perry ihren Tränen auf der Bühne nicht standhalten. Sie beendete die Tour mit einer emotionalen Ansprache an das Publikum.

„Danke, dass ihr immer für mich da wart, Australien. „Es bedeutet mir die Welt.“ Kurz darauf stimmte sie ihren Hit „Firework“ an.

Erinnerung an eine frühere Krise

Die Szene erinnerte stark an eine Passage aus ihrer Doku „Part of me“ von 2012. Da stand sie nach der Trennung von Russell Brand weinend hinter der Bühne. Aber sie motivierte sich trotzdem und performte weiter. Nun wiederholt sich die Geschichte: Nur wenige Tage zuvor wurde bekannt, dass sie und Schauspieler Orlando Bloom sich nach neun gemeinsamen Jahren getrennt haben. Die Beiden waren seit 2016 ein Paar, trennten sich 2017 kurzzeitig, fanden jedoch ein Jahr später wieder zueinander, verlobten sich 2019 und bekamen 2020 Tochter Daisy.

Die Show in Adelaide markierte den Abschluss der Konzerttour in Australien. Die US-Amerikanerin trat ebenfalls in Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth auf.

Trennung wurde bereits angedeutet

Gerüchte über ein Liebes-Aus kursierten schon länger. Noch Ende Mai scherzte Perry auf der Bühne mit einem Fan: „Wenn du meinem Mann weiter DMs schickst, fliegst du raus – ernsthaft, such dir ein eigenes Leben. Ich bin seine Frau.“

Kurz darauf wurde das Beziehungs-Aus bekanntgegeben.

Perry lässt sich nicht unterkriegen

Trotz persönlicher Krise will Perry nach vorne schauen. Ab dem 10. Juli startet der Nordamerika-Teil der Tour in Denver, gefolgt von weiteren Shows in Europa, Südamerika und Asien. Der Tourabschluss wird Anfang Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgen.