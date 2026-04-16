Katy Perry unter Druck: Melbourne schaltet Ermittlungsbehörde ein

Die Victoria Police bestätigt Ermittlungen gegen Katy Perry nach Vorwürfen von Ruby Rose.

Katy Perry dominierte die Schlagzeilen der vergangenen Tage auf negative Art und Weise. Das Model Ruby Rose warf ihr sexuelle Belästigung in einem Nachtclub in der australischen Stadt Melbourne vor. Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich vor über 20 Jahren und sorgt nun für enormen Gesprächsstoff. Das Team der Sängerin äußerte sich bereits zu den Anschuldigungen und bezeichnete diese als „gefährliche Lügen“ und „kategorisch falsch“. Nun schalten sich allerdings die Behörden vor Ort ein.

Polizeiliche Ermittlungen in Australien

Die „Roar“-Interpretin sieht sich aktuell wachsendem Druck ausgesetzt. Während sich das mediale Echo in der Causa größtenteils gegen sie wendet, hat sich auch die Polizei in Melbourne eingeschaltet und untersucht den Fall.

Das bestätigte die Victoria Police in einem Statement: „Ermittler des Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team (SOCIT) untersuchen einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff, der sich 2010 in Melbourne ereignet haben soll. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass sich der Vorfall in einem Lokal mit Schanklizenz in der Innenstadt von Melbourne ereignet habe. Da die Ermittlungen noch andauern, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen, weitere Kommentare abzugeben.“

Weiteres Statement von Ruby Rose

Auch die Schauspielerin äußerte sich erneut am 14. April 2026. In ihrem früheren Statement hatte sie zunächst angegeben, sich nicht an die Polizei wenden zu wollen, entschied sich dann jedoch um und kündigte an, eine Polizeistation aufsuchen zu wollen. In einem neuen Statement via Threads gab sie nun an, sich mit allen nötigen Informationen an die Behörden gewandt zu haben.

Im Statement hieß es: „Neueste Informationen dazu: Seit heute Nachmittag habe ich alle meine Berichte fertiggestellt. Das bedeutet, dass ich mich nicht mehr öffentlich zu diesen Fällen oder den beteiligten Personen äußern, Beiträge dazu teilen oder darüber sprechen darf. Das ist eine übliche Aufforderung der Polizei und in vielerlei Hinsicht eine große Erleichterung. Ich kann nun den Heilungsprozess beginnen. Und vorübergehend nach vorne schauen.“

Weitere Anschuldigungen gegen Katy Perry

Ein neues Statement seitens der Künstlerin zu den laufenden Ermittlungen blieb bisher aus. Seit der Bekanntgabe der Vorwürfe sieht sie sich einem medialen Kreuzfeuer ausgesetzt, in dem weitere mutmaßliche Vorfälle der Vergangenheit erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückten.

So wurde sie etwa im Jahr 2018 vom Model Josh Kloss beschuldigt, ihn bei einem Musikvideo-Dreh im Jahr 2010 vor weiteren Mitarbeitenden entblößt zu haben. Zur selben Zeit gab die georgische TV-Moderatorin Tina Kandelaki an, die heute 41-Jährige habe versucht, sie während einer Party zu küssen.