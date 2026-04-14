Schwere Vorwürfe gegen Katy Perry: Ruby Rose erhebt Missbrauchsanschuldigungen

Ruby Rose macht drastische Vorwürfe gegen Katy Perry öffentlich. Das Statement von Perrys Team folgte prompt – und jetzt steht eine Verleumdungsklage im Raum.

Katy Perry stand zuletzt wegen ihrer Beziehung mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau im Fokus der Öffentlichkeit. Vor Kurzem machte das Paar diese öffentlich. Nun steht die 41-jährige Musikerin jedoch mit einem deutlich negativeren Thema in den Schlagzeilen: Sie sieht sich Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs seitens der Schauspielerin Ruby Rose ausgesetzt. Dazu gab es nun ein Statement , in dem Katy Perrys Team eine klare Antwort fand.

Vorwürfe seien „kategorisch falsch“

Die Vorwürfe erhob Ruby Rose in einem Kommentar zu einem Thread auf Instagram, in dem eine Reaktion der „Firework“-Sängerin auf Justin Biebers Coachella-Performance zu sehen war. Der von der Schauspielerin beschriebene mutmaßliche Vorfall ereignete sich vor 20 Jahren in einem Club in der australischen Stadt Melbourne: „Katy Perry hat mich im Nachtclub „Spice Market“ in Melbourne sexuell belästigt. Wen interessiert schon, was sie denkt.“

Die Beschuldigte ließ nicht lange auf eine Antwort warten. Ein Sprecher der US-Künstlerin meldete sich zu Wort und bezeichnete die 40-jährige als Lügnerin: „Die Behauptungen, die Ruby Rose in den sozialen Medien über Katy Perry verbreitet, sind nicht nur rundum falsch, sondern auch gefährliche, leichtfertige Lügen. Frau Rose ist bekannt dafür, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben – Behauptungen, die von den Betroffenen wiederholt zurückgewiesen wurden.“

Detaillierte Beschreibung seitens Ruby Rose

Ruby Rose beließ es nicht bei dem Kommentar, den sie auf Threads postete. Es folgte eine detaillierte Beschreibung des Vorfalls sowie dessen, was danach geschah. Zur Situation im Club selbst schrieb sie auf die Frage, ob sie ohne Zustimmung geküsst wurde: „Sie hat mich nicht geküsst. Sie sah, wie ich mich auf den Schoß meiner besten Freundin ‚legte‘, um ihr aus dem Weg zu gehen, beugte sich vor, zog ihre Unterwäsche zur Seite und rieb ihre ekelhafte Vagina an meinem Gesicht, bis ich die Augen aufschlug und sie vollkotzte.“

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Auch darauf, was nach dem angeblichen Übergriff geschah und warum sie diesen nicht schon viel früher öffentlich machte, ging die Australierin ein. Als sie in der Folge anderen davon erzählte, habe sie das Geschehene in eine „lustige kleine Saufgeschichte umgewandelt“, weil sie nicht wusste, wie „sie sonst damit umgehen sollte.“ Ruby Rose fügte hinzu: „Später erklärte sie sich bereit, mir bei der Beantragung meines US-Visums zu helfen. Also habe ich es geheim gehalten. Aber ich HABE euch ja gesagt, dass sie kein guter Mensch ist.“

Bahnt sich ein juristischer Schlagabtausch an?

Auf die Vorwürfe der „Orange Is the New Black“-Schauspielerin antwortete der Pop-Star mit dem Vorwurf der Verleumdung. Ein juristisches Nachspiel liegt damit bereits in der Luft.

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Auf die Frage, ob sie Angst vor einer Klage von Katy Perry habe, antwortete Ruby Rose: „Sie kann mich gerne verklagen (das wird sie aber nicht tun, denn es ist tatsächlich passiert, ich habe Fotos davon, und es geschah buchstäblich in der Öffentlichkeit und wurde von mehreren Personen beobachtet)“, und fügte hinzu, dass noch „so viel mehr passiert“ sei, worüber „sie nicht möchte, dass ich spreche“.