Keira Knightley über „Fluch der Karibik“-Zeit: „Wurde als Scheiße gesehen“

„Das waren die erfolgreichsten Filme, an denen ich je mitgewirkt habe, und sie waren der Grund dafür, dass ich niedergemacht wurde.“

Keira Knightley hat kürzlich in einem Interview über ihre Erfahrungen bei den „Fluch der Karibik“-Filmen gesprochen. Die Britin erklärte dabei, warum ihre Erinnerungen daran eher zwiespältig bis negativ ausfallen.

„Fluch der Karibik“ – Fluch und Segen zugleich?

Am 23. November offenbarte die Schauspielerin der „Times“: „Es ist schon komisch, wenn man etwas hat, das einen gleichzeitig aufbaut und kaputt macht. Ich wurde wegen dieser Filme als Scheiße angesehen, aber weil sie so gut liefen, bekam ich die Möglichkeit, die Filme zu machen, für die ich schließlich Oscar-Nominierungen erhielt.“ Sie fuhr fort: „Das waren die erfolgreichsten Filme, an denen ich je mitgewirkt habe, und sie waren der Grund dafür, dass ich öffentlich niedergemacht wurde. Sie sind also ein sehr verworrener Ort in meinem Kopf.“

Ebenso schließe die 39-Jährige aus, noch einmal in einem Franchise-Unternehmen aufzutreten, wie es die „Fluch der Karibik“-Reihe mit Disney-Park-Attraktionen, Büchern, Comics und Spielen war. Dazu sagte Knightley der „Times“ weiter: „Die Stunden sind wahnsinnig. Es sind Jahre deines Lebens, du hast keine Kontrolle darüber, wo du drehst, wie lange du drehst, was du drehst.“ Die Mimin spielte von 2003 bis 2007 neben Johnny Depp, alias Jack Sparrow, die Rolle der Elizabeth Swan.

Reboot ohne Johnny Depp?

Wie wir bereits Anfang 2024 berichteten, wird es wahrscheinlich zu keinem weiteren „Fluch der Karibik“-Streifen mit Johnny Depp kommen. Denn hier verriet der Produzent Jerry Bruckheimer in einem Interview, dass der kommende Piraten-Teil ein Reboot werden solle. Auch wenn er nicht ausdrücklich gesagt hat, dass Johnny Depp für den neuen Teil nicht vor der Kamera stehen wird, ist es aufgrund der Bedeutung eines Reboots ziemlich unwahrscheinlich.