Corey Feldman ist sich sicher: Johnny Depp hat seine Karriere sabotiert

Johnny Depp vs. Hollywood: „Haben mich in die Tonne geworfen!“

Laut Corey Feldman hätte seine Karriere durch die Decke gehen können, hätte ihm Johnny Depp nicht in den 90ern im Weg gestanden. So soll der „Fluch der Karibik“-Star sich höchstpersönlich darum gekümmert haben, dass Feldman nicht – wie zunächst versprochen – eine wichtige Rolle neben Depp in „Gilbert Grape“ erhielt.

Den Platz an der Sonne bekam DiCaprio

Corey Feldman warf im Rahmen eines Interviews für den „The Magnificent Others“-Podcast mit Billy Corgan einen Blick zurück in die Vergangenheit. Konkret würde den Schauspieler immer noch wurmen, dass er 1993 nicht den Part des Arnie in „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ verkörpern durfte, weil ihn Johnny Depp rauskicken ließ und dafür Leonardo DiCaprio im Lasse-Hallström-Drama gebucht wurde. DiCaprio konnte als Arnie so glänzen, dass es mit seiner Karriere in der Filmbranche ab dem Punkt steil bergauf ging und er sogar eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller einheimste.

Johnny Depp hätte Lügen verbreitet

Warum man Feldman nicht wie eigentlich schon zusagten Job gab? Wenn es nach den Mimen geht, so hätte Depp zu dem Zeitpunkt des Drehs Einfluss und seine Worte Gewicht gehabt. Als er angeblich herumerzählte, Corey Feldman wäre ein „Junkie“, hätte man ihm dies abgekauft. Was nach Angaben von Feldman selbst aber gar nicht der Wahrheit entsprach – zwar hatte er als Kinderstar mit Drogenmissbrauch zu kämpfen gehabt, doch als er für den „Gilbert Grape“-Part in Verhandlungen war, soll er bereits clean gewesen sein und sein Leben zum Besseren umgemodelt haben.

Feldman hat sich „Gilbert Grape“ im Kino gekniffen

So verwundert es wohl kaum, dass der inzwischen 53-Jährige im Gespräch mit Corgan weiterhin offenbart, dass er den Kinostreifen aufgrund von Verbitterung nie geschaut habe. Zu sehr würde ihn der Gedanke daran in Überlegungen stürzen, was aus seiner Karriere hätte werden können, wenn Johnny Depp nicht interveniert hätte.

Denn nachdem Corey Feldman in den 80ern große Erfolge durch sein Mitwirken in „Die Goonies“, „Gremlins“, „Stand By Me“ und „The Lost Boys“ feierte, ebbte sein Karriere-Hoch danach immer mehr ab. Zuletzt nahm er an der TV-Show „The Masked Singer“ in den USA teil und sicherte sich dort den sechsten Platz.